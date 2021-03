Ante el decisivo duelo regional entre Lealtad y Langreo del domingo: Un derbi especial para Álvaro Muñiz

Una experiencia que no hubiera vivido de haber podido cumplir su voluntad y haber seguido en el Lealtad de Villaviciosa, donde estuvo dos temporadas, entre 2015 y 2017, con el equipo en Segunda B. Su regreso a Les Caleyes tendrá lugar el domingo (12 horas) en un partido en el que tanto Langreo como Lealtad se juegan mucho para evitar el grupo que se va a decidir la permanencia en la segunda fase.

“Es cierto que desde que salí de allí me han pasado cosas buenas, pero me hubiera quedado en Villaviciosa el tiempo que hubiera hecho falta; vivía allí, estudié el Grado de Farmacia e hice las prácticas en una farmacia de allí, pero me tocó una etapa en la que el club decidió cambiar a muchos jugadores y me tuve que marchar. Me fastidió irme, pero es verdad que después progresé mucho y que dejé muchos amigos y a mucha gente allí, así que espero que seamos capaces de salvarnos los dos”, cuenta Álvaro Muñiz sobre su etapa como futbolista maliayés.

Los meses que lleva en el Langreo han hecho valorar a Álvaro Muñiz la buena temporada que está haciendo el conjunto azulgrana, a pesar de que en esta segunda vuelta les está faltando algo de fortuna: “No hemos tenido la suerte que merecíamos, el día del Burgos en casa (perdieron 1-2) merecimos al menos el empate, también el día del Sporting B (perdieron 2-1); pero estoy contento, salimos a dominar en todos los partidos y eso dice mucho de un equipo”, añade el medio.

Lo que no se esperaba Álvaro Muñiz es que su equipo llegara tan apretado a la última jornada, ya que solo una victoria les garantiza matemáticamente evitar el grupo que se va a jugar la permanencia: “No me esperaba jugarme así la vida, nos jugamos la tranquilidad”, explica. Eso sí, si lo logran, el medio tiene claro que serán competitivos en la siguiente fase, en la que les tocaría jugar por ver en cuál de las dos categorías en las que se va a dividir la Segunda B se encuadrarían.

El Lealtad, por su parte, tiene más difícil evitar ese grupo de abajo, puesto que necesita ganar y que se den varios resultados. Pase lo que pase, Álvaro Muñiz será uno más animando a los negrillos después de su regreso a Les Caleyes.