El éxito del equipo gijonés en la Tercera División del fútbol asturiano: El Ceares, adelante

El equipo gijonés no partía ni mucho menos con la vitola de favorito, pero está realizando una gran temporada y en palabras de su entrenador, Pablo Busto “llegados a este punto vamos a luchar por el ascenso”. Busto reconoce que no quiso aprenderse el complicado sistema de competición: “cuando acabe la primera fase veré donde estoy y qué sucede a partir de ahí”. Y lo que pasa es que los tres primeros de su grupo y los tres primeros del otro se juntan, valen los resultados y goles de los partidos disputados entre los equipos de cada grupo, por lo que ahora solo se medirán en una liga a doble vuelta con los tres equipos del otro grupo, en total seis partidos por lo que apenas queda margen para corregir errores. Los rivales del Ceares en esa segunda fase serían L´Entregu, Llanes y San Martín y los dos primeros ascienden directamente.

“Una vez llegados a esta fase, por méritos propios, creo que ya hicimos historia para el club, hay que seguir soñando y lucharemos por lograr el ascenso”, aseguró Pablo Busto. El técnico reconoció que no es de hacer planificaciones a medio o largo plazo: “no soy de los que programa picos de forma, voy partido a partido o como mucho mirando los dos partidos siguientes, y máxime este año que no sabías cuantos ibas a jugar. Por eso creo que lo mejor era ir partido a partido”, señala, para añadir: “Además, en esta categoría por experiencia planificar a largo plazo no suele servir para nada, hay que adaptarse a las situaciones del día a día”.

Según Pablo Busto, las claves de la buena temporada es que “hubo ya un buen trabajo desde la pandemia, empezamos a hacer el equipo muy pronto y se conjuntó una plantilla muy buena, se acertó en los fichajes. Luego los resultados también ayudaron a reforzar la moral del equipo”. El técnico reitera que en los inicios de la temporada “el objetivo era la permanencia, evitar el grupo de descenso. Según íbamos jugando el equipo competía mejor y muy serio, aunque sin marcarse ninguna meta. Ahora estamos donde estamos y queremos seguir”. Busto considera que “hay equipos que tienen más presión que nosotros”.

“Ahora mismo seríamos campeones de Tercera, porque se tiene en cuenta el coeficiente, y vamos a luchar por seguir ahí aunque sabemos que va a ser muy difícil aunque si estamos ahí es por méritos propios”, destaca el técnico cearista. De momento, el próximo obstáculo no es poca cosa: el domingo recibe en La Cruz, a partir de las cinco de la tarde, al Avilés, uno de los equipos que le acompañarán en la segunda fase.