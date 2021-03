Hockey sobre patines: La aventura de la catalana Helena de Sivatte en el Cuencas Mineras va sobre ruedas

A los 21 años, además del deporte, De Sivatte cursa el Grado Superior de Deportes, que espera terminar este año en Asturias, y asegura que la adaptación a un cambio tan radical en su vida ha sido buena: “Tampoco sabía mucho de lo que me iba a encontrar, pero me he adaptado bien, estoy en un piso con compañeras y está siendo una gran experiencia”. Una experiencia que ha estado muy condicionada por el covid-19 y todo lo que ha supuesto para un eNe Oposiciones Cuencas Mineras que ha de desplazarse muy habitualmente a Cataluña, con los trastornos que eso supone debido a las restricciones a la movilidad. “Se lleva como se puede”, reconoce.

El equipo de Pola de Lena y de Mieres lucha ahora por la salvación. Una pelea muy complicada porque esta temporada descienden cinco equipos, pero en la que están metidas de lleno después de los últimos resultados (la victoria por 2-5 en el derbi ante el Areces Ecopilas y el empate a 1 frente al Vilanova). Precisamente, el último rival, el Vilanova, el último del grupo que pelea por evitar el descenso que se salvaría y que le saca solo un punto al Cuencas Mineras, es el equipo en el que Helena de Sivatte jugaba la pasada temporada.

“Estamos en muy buena dinámica, tenemos posibilidades de salvarnos, estamos a solo un punto”, explica la de Reus. Sobre el importante papel que juega en el equipo, Helena prefiere relativizarlo: “Todas tenemos un papel importante y al final todas hacemos lo que podemos”. Sí que destaca la catalana el buen trabajo que hace el club para mantener encendida la llama del hockey sobre patines en las Cuencas y para sacar a más jugadoras de la cantera: “Cuidan muy bien a sus jugadores, suben al primer equipo a la gente de las categorías inferiores, el club tiene una gran base”, señala.

En cuanto al dominio de Cataluña en el hockey sobre patines español, Helena de Sivatte es de las que piensa que es bueno para todas que haya equipos en cuantos a más sitios mejor: “Cuanta más competencia haya mejor para todas, es bueno que suban nuevos equipos”. Lo dice alguien de Reus, que comenzó a patinar a los 5 años y que poco después se inicio en un deporte que allí es uno de los más populares. Ahora, a cientos de kilómetros de distancia, en Mieres, se entrena cada día para mantener en la élite a un equipo que pelea con gigantes y que es el orgullo de toda la Cuenca Minera.