Todas las cuentas de los equipos asturianos de Segunda B y Tercera de cara a la última jornada: una guerra de guerrillas

Quizás el ejemplo más claro de lo mucho que hay en juego en la jornada de mañana tanto en Segunda B como en Tercera es el Caudal-Llanera de esta última categoría. Los mierenses necesitan al menos un punto para evitar lo que sería un fracaso: no entrar entre los tres primeros del subgrupo A y jugar la liguilla de seis equipos que otorgará dos plazas en la Segunda RFEF. Pero es que su contendiente, el Llanera, está obligado a ganar para meterse en ese mismo lugar. No hacerlo sería otra decepción. Una temporada en 90 minutos.

Pero si importante es el Caudal-Llanera en Tercera, no lo es menos el Lealtad-Langreo en Segunda B. Lo es para los dos equipos que se enfrentan y para el resto de asturianos que tratan de evitar meterse en el grupo de abajo, el que luchará por la permanencia en la Segunda RFEF y por evitar el descenso a Tercera. Ahí Sporting B y Covadonga ya saben que estarán, pase lo que pase en esta última jornada. Una victoria del Langreo le garantizaría uno de los tres puestos que van del cuarto al sexto y que se jugarán después una plaza en Primera RFEF. Entrar ahí les asegura que la próxima temporada estarán, como mínimo, en Segunda RFEF. Al Langreo le puede valer también el empate, pero para ello necesitaría que no gane el Real Oviedo Vetusta. Mucho más complicado lo tiene el Lealtad, que necesita ganar al Langreo y que pierdan dos de los tres siguientes equipos: el Numancia, que recibe al Covadonga; el Marino, que visita a la Cultural, y el Oviedo Vetusta, que recibe al Burgos de Berjón.

Otro que depende de sí mismo es el Marino, pero en su caso necesita ganar para no tener que estar pendiente de otras cosas. El equipo de Luanco visita a la Cultural, equipo ya clasificado para la fase de ascenso a Segunda División. En caso de empatar necesitaría que no ganaran ni Lealtad ni Vetusta y en caso de perder que también caiga el Vetusta y que no gane el Lealtad. Por último, el Vetusta no depende de sí mismo y sus opciones pasan por ganar al Burgos y que o bien el Marino o bien el Langreo no ganen sus partidos.

Una temporada tan particular como la actual, en la que los efectos que ha tenido la pandemia para las competiciones se han juntado con una reestructuración de las categoría, que va a provocar que la próxima temporada la Segunda B se convierta en dos categorías, Primera RFEF y Segunda RFEF, ha llevado a que sea muy complicado llegar a la recta final sin algo en juego, ya sea por arriba o por abajo. En los dos subgrupos en los que se ha dividido la Tercera División asturiana son muchos los equipos que llegan a la última jornada sin saber por qué objetivo van a tener que luchar cuando suene el pitido final de sus encuentros.

Ceares y Avilés, que se las verán mañana en La Cruz, tienen ya garantizada su presencia en la liguilla de los seis mejores de los dos subgrupos. La importancia del partido en este caso estará en los puntos que hay en juego, que se arrastrarán para la segunda fase. La otra plaza del subgrupo A se la disputarán Caudal y Llanera. En el subgrupo B, que concluirá la primera fase el próximo fin de semana, L’Entregu y San Martín tienen ya asegurado un billete para el grupo de los seis mejores. El favorito para conseguir la otra plaza es el Llanes, que solo necesita un punto ante el Valdesoto. El Tuilla, por su parte, tiene que ganar al Colunga y esperar que pierda el Llanes.

Por debajo de la liguilla que juegan los seis mejores de la Tercera asturiana habrá otra en la que estarán los seis que han quedado entre el 4º y el 6º puesto. Estar ahí garantiza la permanencia en Tercera y permite aspirar a la tercera plaza que hay en juego en la Segunda RFEF. A esa tercera plaza optan también los cuatro equipos que no la lograron en la liguilla de los mejores. A esta liguilla intermedia irán los que no entren en la de arriba entre Caudal y Llanera y entre Llanes y Tuilla, así como el Gijón Industrial, que lo tiene garantizado. Praviano, Lenense, Navarro, Titánico, Colunga, Urraca, Condal y Siero tienen también opciones de lograrlo dependiendo de lo que suceda en la última jornada de Liga.

Todos los que queden por debajo del sexto puesto disputarán una liguilla de nueve equipos de la que descenderán cinco. Ahí estarán seguro Mosconia, Vallobín, Avilés Stadium y Valdesoto. Otros ocho equipos tratarán de evitarlo.