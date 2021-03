El Finetwork no se fía del Pereda

El Finetwork Gijón recibe a las 17 horas en el Palacio de los Deportes al Pereda en un encuentro en el que los gijoneses quieren olvidar el tropiezo sufrido la pasada jornada en la cancha del Tarazona.

A priori, los locales son favoritos, ya que están muy fuertes en cancha propia y el equipo cántabro es décimo cuarto y no gana desde hace 9 jornadas, en las que solo sumó un empate. La diferencia en la clasificación no relaja al entrenador de los gijoneses, Ángel Gulín, que asegura: “va a ser un partido difícil, ya en su cancha nos costó mucho ganarles”.

El técnico considera que “a los jugadores no les afectó mucho la derrota en Tarazona, aunque sí crea ese punto de desconfianza que no teníamos antes de saber si vamos a hacer un buen partido como los que veníamos haciendo o regular como nos pasó en Tarazona”. Por ese motivo Gulín espera que “no haya ningún tipo de confianza, saldremos a tope para no vernos apurados al final”.

Los gijoneses no podrán contar en este encuentro con Madrazo, que sufrió en Tarazona un fuerte golpe en un dedo y tendrá que descansar durante un tiempo. Una baja notable, no en vano es el máximo goleador del equipo. “Creíamos que se había roto el dedo, pero afortunadamente es un esguince, aunque este partido no lo podrá jugar”, señala Ángel Gulín.

La derrota en Tarazona ha impedido al Finetwork Gijón alcanzar el liderato, pero aun así se mantiene en la lucha por una de las dos primeras posiciones por las que pelean cuatro equipos separados por tan solo un punto: Unión Financiera, Atlética Avilesina, Soria y Finetwork Gijón, por lo que en cada jornada estos equipos están muy pendientes de lo que haga el resto. Cualquier resultado puede hacer variar las plazas que dan acceso a la fase por el ascenso a la División de Honor Plata.

Bajas en el Grupo ante el Santoña

El Grupo IMQ, con las bajas de Borobio y de Diego Fernández Valdés, recibe a las 20 horas al Santoña. A juicio del entrenador, Chechu Villaldea, “Santoña es uno de los súper equipos de la categoría, profesional, varios extranjeros y un siete titular espectacular, con jugadores muy expertos en categorías superiores como Herrero o Marcos o el lateral serbio Adamovic que tiene un lanzamiento terrible”. No perder balones y estar muy seguros en defensa son las claves, según Villaldea, para tratar de lograr que la victoria se quede en casa.