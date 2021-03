Luis Rueda habla sobre el próximo partido del Real Avilés: “El del Ceares ya es para nosotros un encuentro de play-off”

El Avilés visita mañana (17 horas) La Cruz para medirse al Ceares en un partido que, aunque pertenezca aún a la primera fase del subgrupo A de Tercera División, tiene ya más que ver con la liguilla para la que ya se han clasificado los dos equipos y en la que se va a luchar por dos de las tres plazas que hay en juego para la Segunda División de la Federación Española. El equipo blanquiazul se las verá con el que ha sido la gran revelación de la temporada. Un Ceares que se ha garantizado acabar primero del subgrupo A después de haber perdido tan solo dos de los diecinueve partidos que lleva jugados.

La entidad del rival y, sobre todo, el hecho de ser uno de los que se va a jugar una plaza en Segunda hace que sea un partido muy importante para los de Luis Rueda. El técnico ovetense quiso destacar, por encima de cualquier otra consideración, el mérito que tiene la temporada que está realizando el conjunto gijonés: “Tenemos que ser conscientes de la buena temporada que está haciendo el Ceares, es el equipos que más partidos ha ganado y eso es por algo; pero para nosotros es importante porque nos haría restar puntos a un rival que estará en la segunda fase como nosotros”. En resumen, para Rueda el de mañana es para ellos “un partido de play-off”.

Más que sorprenderle la temporada que ha hecho el Ceares, a Luis Rueda lo que le produce es “admiración”: “Puede sorprenderte al principio porque quizás su objetivo no era ese, pero soy de los que prefiere aplaudir y tener admiración por este tipo de trabajos y por este equipo, y soy de los que pienso que a estas alturas de competición si tienen esos puntos es porque se los han ganado”, señalaba.

Tampoco cree que el hecho de que el Ceares venga de perder por 2-0 ante el Praviano significa que estén en un mal momento: “Una Liga es una competición muy regular, está claro que a todos nos gusta ganar y que las derrotas pueden doler, pero es un equipo que tiene unos números increíbles, únicamente ha perdido dos partidos. Lo que sí es cierto es que a estas alturas de competición cada partido es muy importante, cada rival es muy difícil porque se juega muchas cosas y el otro día lo sufrieron en Pravia ante un equipo que se jugaba muchísimo”.

En cuanto al equipo, Luis Rueda está pendiente de la evolución de Vitolo, con el que no arriesgará en caso de tener alguna duda de cara al choque ante el Ceares. El equipo llega a este partido tras descansar el pasado fin de semana, lo que les ha permitido tomarse un pequeño respiro: “Estuvimos entrenando una semana muy parecida a las de competición, dando descanso el fin de semana, que ha venido bien para recargar pilas, desconectar un poco mentalmente y recuperar a gente que teníamos tocada”, explicaba el técnico realavilesino.

El entrenador ovetense es consciente de que mañana no será complicado motivar a sus jugadores, puesto que se miden al líder, a uno de sus rivales para conseguir el objetivo de hacerse con una plaza en la Segunda RFEF. “Es uno de esos partidos en los que no te hace falta mucha activación, el futbolista la tiene por sí sola y tenemos que ser conscientes de la importancia del partido, pero sin que eso nos haga perder nuestra idea de juego; el partido es importante, motivante, el rival también, pero es un partido más y tenemos que afrontarlo como un partido más”, añade.

Tampoco le da muchas vueltas a la derrota (0-1) en el partido de ida ante los gijoneses. “Notó a la plantilla centrada en el trabajo de esta semana, no hemos tocado nada del pasado porque no vuelve y porque no procede”.