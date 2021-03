La opinión del día sobre el Sporting: La vida sigue igual

La visita a Sabadell, amarga para el Sporting tradicionalmente, volvió a sacar brillo a las certezas grabadas a fuego en el frontispicio del proyecto de esta temporada. Una es que la “djukadependencia” hace historia y ya no es solo una tendencia pasajera. El serbio lo ha absorbido todo. Tanto que hace mucho que la “manudependencia” ha pasado a mejor vida. Se ha comenzado a instalar la peligrosa sensación de que el crecimiento del muchacho de oro se ha estancando y la explosión que de él se esperaba en estos tiempos en los que el equipo está de dulce se ha quedado en un mero petardeo.

Y eso que suya fue la asistencia que Aitor no supo convertir en el gol de la victoria en los últimos minutos del partido ante el Sabadell. Aunque en las dos próximas jornadas, con los dos internacionales rojiblancos por el mundo, no habrá dependencia que valga. Los rojiblancos tendrán que aprender a vivir sin Djuka y Manu ante el Alcorcón y el Rayo. Aunque no hace mucho, el día que no estuvo Djuka, apareció Pablo Pérez. Ahora les toca hacerlo, por ejemplo, a Campuzano y Nacho Méndez. Todo para que la vida siga igual.