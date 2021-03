Resultados, crónicas, clasificación y cómo queda la Tercera asturiana

Los dos subgrupos que componen la Tercera División asturiana lo tienen ya casi todo decidido. En el caso del subgrupo A todo porque la competición acabó ayer. En este caso jugarán la liguilla de seis equipos que buscarán directamente dos plazas en Segunda RFEF Ceares y Avilés, que ya estaban clasificados, y Llanera, que sorprendió al Caudal en su campo (0-1) y dejó a los mierenses sin una de las tres primeras plazas. Todo un varapalo para el equipo de Chuchi Collado.

Del otro grupo ya se sabe que estarán también L’Entregu y San Martín, aunque falta por conocerse una plaza. En este caso, el que está mejor posicionado es el Llanes, que necesita solo un punto en la última jornada, que se disputará el próximo fin de semana, en el campo del Valdesoto para asegurarse el tercer puesto. El otro candidato es el Tuilla, que necesita ganar al Colunga, que pierda el Llanes y remontar además los cuatro goles menos a favor que tienes respecto a los del Oriente, puesto que en el goal-average particular están empatados.

Los equipos que queden cuarto, quinto y sexto de cada uno de los subgrupos jugarán una liguilla –en todos los casos el sistema de competición será a ida y vuelta con los equipos a los que no se hayan enfrentado en la primera fase– de la que los dos primeros pasarán a jugar un play-off con los cuatro equipos del grupo de arriba que no hayan logrado el ascenso. Este play-off concederá una tercera plaza en Segunda RFEF. Del subgrupo A jugarán esta liguilla Caudal, Gijón Industrial y Lenense. Del B lo harán o Llanes o Tuilla, el que no se meta arriba, y Titánico. La otra plaza se la van a jugar entre Urraca, Colunga, Condal y Siero. A estos dos últimos equipos les quedan aún dos partidos.

Los que no se metan en ninguno de esos dos grupos acabarán en uno de nueve equipos de los que cinco descenderán a Preferente. Ahí estarán seguro Praviano, Navarro, Mosconia, Vallobín y Avilés Stadium, del A, y del B el único fijo es el Valdesoto.

El Llanera asalta al Antuña (0-1)

Caudal Deportivo: Javi Porrón (1); Pelayo Pedrayes (1), Omar (1), Álvaro Cuello (1), Keko Hevia (1); Mendi (1), Otía (0), Jandrín (2), Robert (1); Cristian (2) y Borja Navarro (2). Cambios: Caique (1), min. 21, por Jandrín. Keko Roza (1) y Ofon (1), min. 66, por Pelayo Pedrayes y Otía. Coutado (1), por Álvaro Cuello. U. D. Llanera: Paulino (3); Pantiga (2), Marcos (1), Jorge (2), Luis Enrique (1); Martín (1), Quero (2), Viti (2), Omar (2); Matías (1) y Javi Sánchez (1). Cambios: Dani (1), min. 72, por Matías. Guille (1), min. 79 por Viti. Adrián (s.c.), min. 89 por Martín. El gol: 0-1, min. 62: Omar Sampedro. Árbitro: Menéndez Riestra (Gijón). Expulsó con roja directa en el 48 de la primera parte a Luis Enrique. Amonestó a Pantiga y Dani del Llanera, y Keko Hevia del Caudal. Hermanos Antuña: Se homenajeó al exfutbolista Iván Pinino, impulsor de una iniciativa solidaria a favor del pequeño mierense Lucas Sánchez, que padece una enfermedad rara y que hizo el saque de honor.

Un gol de Omar Sampedro a los 62 minutos dio ayer el pase a la fase de ascenso a la nueva Segunda División RRFF al Llanera y dejó con la miel en los labios a un Caudal que hace dos jornadas necesitaba un punto para clasificarse, pero que se pegó un tiro en el pie en los dos últimos choques de esta primera fase de la temporada. Los mierenses aún tendrán opciones de jugar en la nueva categoría, aunque el complicado sistema de competición deja ciertamente difícil el camino.

Tan complicado como ayer quiso el Caudal hacerse el partido. Al final del descuento de una primera parte equilibrada y sin muchas ocasiones, llegaría una de las jugadas claves del partido. El visitante Luis Enrique veía la roja al derribar al borde del área a Borja Navarro cuando este se marchaba solo hacia la portería.

Con uno menos toda la segunda mitad, se podía intuir un partido cómodo para los mierenses. Y en los primeros quince minutos del segundo acto así fue. Dominio total y varias ocasiones por parte de Borja Navarro o Cristian. Precisamente este último marró un remate con Paulino fuera de la portería, que el excaudalista Pantiga sacaría a córner bajo la línea. Era el minuto 56.

Y solo seis más tarde, después de otra ocasión del Caudal, llegaría el gol del Llanera. Una absurda pérdida de Otía en el centro del campo permitiría a Omar Sampedro plantarse solo ante Porrón, al que batió con clase.

Pese a estar con uno menos, los llanerenses no le perdieron la cara al partido e impedían que el juego mierense fuera fluido en busca del empate. La tuvo Caique en una falta directa, que pegó en el larguero y tras salir repelida, remató Álvaro Cuello a bocajarro, sacando Paulino una majestuosa mano en el minuto 73. Robert echó altas otras dos voleas, en el 81 y el 90, para empatar y dar el pase al Caudal. Pero la resistencia del Llanera fue imposible de batir. Al Caudal le tocará sudar si quiere llegar a la Segunda RFEF. El Llanera tendrá un camino un poco menos complicado.

El Mosconia vence al Vallobín (1-0)

Mosconia: Sergio (3);_Secades (2), Carus (2), Pastur (2), Lastra (2), Vicente (3), Cali (2), Fuentes (2), Dudi (3), Wilmer (2) y Félix (2). Cambios: Richard (2), min. 80 por Félix. Cana (2), min. 87 por Carus. Vallobín: Marcos (1);_Adrián (1), Pedro (1), Dioni (1), Trelles (1), Cabal (2), Keke (2), Pablo_(1), Diego (1), Ignacio (1) y José Adrián (1). Cambios: Pablo_Clemente (1), min. 65 por Pablo Álvarez. El gol: 1-0, min. 41:_Wilmer, de penalti. Árbitro: Granda Barros (Avilés). Expulsó al visitante Dioni en el min. 40 con roja directa._Amonestó al local Vicente y al visitante Keke. Marqués de la Vega de Anzo: Unos 100 espectadores.

El Mosconia rompe una racha de diez partidos sin ganar tras imponerse al Vallobín gracias a un gol de penalti de Wilmer. El equipo local dominó en la primera parte ante un flojo Vallobín, que pretendió cerrarse atrás y salir a la contra. El Mosconia tuvo mucha presencia en el área rival, lo intentó, pero tampoco llegó a inquietar demasiado a Marcos.

La acción que desequilibró el duelo llegó tras un pase al hueco a Vicente y, cuando el delantero iba a disparar, Dioni, sin intentar jugar, le derribó haciendo penalti y siendo expulsado. Los visitantes protestaron más la expulsión con roja directa que el propio penalti. La pena máxima la transformó Wilmer.

En la segunda parte, el Vallobín salió mejor, sobre todo los diez primeros minutos, en los que provocó muchas faltas y las envió todas al área para intentar un gol que les diera al menos el empate. En una de estas, en el minuto 58, un mal saque del portero local Sergio dio un balón claro al Vallobín, el balón llegó a la banda, donde Ignacio hizo una buena acción y Pastur cometió penalti sobre él. El propio Ignacio lo lanzó, pero Sergio lo blocó y evitó el gol del empate. El partido volvió a ser tras esta jugada de dominio local y al Vallobín le costó crear peligro.

El Avilés empata ante el Ceares (0-0)

Ceares: Kike (2); Pelayo (1), Edu García (1), David Blanco (2), Nelson_(2), Héctor Zuazua (1); Mario Buelga (2), Llerandi (1), Juan Carlos (1); Medori (1) y Juan Cueto (1). Avilés: Davo (1); Pereira (2), Prendes (1), Albuquerque (2), Pato (2);_Félix Sanz (1), Oliveira (1); Cedric Mabwati (2), Napoleone (1), Joao Bravo (2); y Natalio (1). Cambios: Guille Vázquez (1) por Napoleone, min. 61. Árbitro: López Abelleira (Delegación de Oviedo). Amonestó a Mario Buelga, por el Ceares;_y a Albuquerque, Pato y Joao Bravo, por el Avilés. La Cruz: Unos 300 espectadores.

El Avilés llegó a La Cruz con cuatro puntos menos que el Ceares, pero durante 90 minutos demostró que es un equipo con más empaque, con jugadores más desequilibrantes y con claras aspiraciones de ascenso. Sin embargo ayer, en Gijón, le faltó lo más importante: el gol. No tuvo muchas oportunidades y entre la firmeza de Kike y la mala tarde de Natalio se quedó a cero. Mérito también del Ceares, que con una plantilla mucho más limitada se aferró al liderato. Y demostró que, por encima de todo, es un bloque, un hueso duro de roer para orgullo de su colorista afición. No será fácil para nadie meterle mano, sobre todo en un campo que defiende como un tesoro.

Los dos primeros del subgrupo no ofrecieron un espectáculo brillante, pero sí intenso. Nadie daba respiro a su rival, cada balón se peleaba como si fuera el último. El Avilés propuso más desde el inicio, pero chocó una y otra vez con el muro cearista, armado con cinco defensas que echaban el aliento en el cogote de los jugadores más adelantados del Avilés. El atasco por el centro era tan intenso que las pocas opciones de desquilibrio estaban en las bandas, donde Cedric y Joao lo intentaron una y otra vez. Las pocas veces que pudieron irse de sus pares no encontraron a Natalio ni Napoleone. Juan Cueto y Medori, con más espacios, pero también más aislados, tampoco lograban acercarse a Davo.

El primer tiempo se consumió sin pena ni gloria, con un par de remates desviados de Oliveira y Natalio, por el Avilés, y un disparo inofensivo de Juan Cueto, fácil para Davo. En el descanso, Luis Rueda retocó sus líneas más avanzadas buscando un poco más de mordiente. Pasó a Joao a la banda derecha, echó a Napoleone a la izquierda y acercó a Cedric a Natalio, muy controlado por los tres centrales cearistas. Se notó esa vuelta de tuerca. Aunque los primeros intentos fueron locales, pronto el dominio absoluto cayó del lado del Avilés.

De tanto rondar el área, los avilesinos estuvieron a un palmo del gol. Por ejemplo, con un duro remate de Joao que se perdió junto al poste derecho de Kike. Poco después, Cedric ofreció una muestra de su catálogo de futbolista de otra categoría plantándose solo en el área, pero se entretuvo y después no pudo conectar con Natalio, que esperaba solo para marcar. El ariete tuvo la última en el 77, al desmarcarse en el segundo palo para recibir un centro cruzado de Pato y rematar sobre la marcha, para mayor lucimiento de Kike. De ahí hasta el final, los once fijos del Ceares se hicieron fuertes y acabaron convenciendo al Avilés de que el empate tampoco estaba tan mal.

El Stadium deja sin premio al Praviano (1-0)

Avilés Stadium: Javi Menes (3), Ordóñez (1), Momparler (2), Barragan (2), Zapico (1), Babá (2), Ciarrochi (1), Omar Barro (1), Adrián (1), Chini (3) y Nestor Bustelo (3) Cambios: Josu Meaurio (2) por Barragan, Nahuel (2) por Zapico y Samu (2) por Bustelo, min. 56. Eric Fedda (1) por Chini, min. 65 y Appiah (s.c) por Ciarrochi, min. 89. Praviano: Ali Fall (2), Rishi (1), Alex Menéndez (2), Guille Thompson (3), Marco Correa (1), Pablo Menéndez (1), Diego Sánchez (1), Jaden (1), Mario Lorido (2), Alvaro Merayo (2) y Mouri (1) Cambios: Sergio González (2) por Diego Sánchez, min. 46. Chechu (1) por Jaden, min. 74. Miguel Alonso (s.c) por Mouri, min. 85 El gol: 1-0, min. 39: Chini Árbitro: Fernández García, de Oviedo. Expulsó a Adrián, por doble amonestación en el minuto 94. Amonestó a los locales, Momparler, Zapico, Babá, Ciarrochi, Josu Meaurio, Samu, Appiah y Nahuel, y a los visitantes, Alex Menéndez y Marco Correa Muro de Zaro: 200 espectadores

Un gol de Chini dio la primera victoria en casa al Avilés Stadium y condenó al Praviano a luchar por la permanencia. Los de Avilés suman tres puntos importantes para esa lucha.

El Lensense asegura la permanencia ante el Navarro (1-2)

Navarro: Piquero (1), Marco (2), Santa (3), Labrado (1), Guille (1), Mikel Busto (2), Nico Pandiani (1), Fredo (2), Jonás (1), Christian Collazo (1) y Nuño (1) Cambios: Alvaro (1) por Fredo y Juan Pablo (1) por Christian Collazo, min. 63. Santi Marcilla (s.c) por Marco, min. 89. Lenense: Javi Doldan (3), Julio (2), Nacho (2), Carlos Díaz (2), Rodri (2), Jairo (2), Jose Santullano (3), Abel (2), Pablo Sánchez (3), Carlos Blanco (2) y Berto (2) Cambios: Ousmane (3) por Carlos Blanco y Luismi (2) por Berto, min. 63. Pelayo (2) por Carlos Díaz, min. 81. Goles: 0-1, min. 42: Jose Santullano. 1-1, min. 84: Santa. 1-2, min. 90: Ousmane, de penalti Árbitro: Pérez Albuerne, de la delegación del Nalón. Expulsó al entrenador local, Héctor Suárez, en el minuto 76 y al portero Piquero, por doble amonestación, en el 89. Amonestó a los locales, Marco y Nuño, y a los visitantes, Carlos Díaz, Julio, Carlos Blanco y Luismi. Tabiella: Alrededor de 250 espectadores

Un gol de Ousmane, de penalti, en el minuto 90, dio la permanencia al Lenense y obliga al Navarro a jugar la segunda fase para conseguirla, en un partido igualado, polémico y que se resolvió al final.

El Urraca se acerca a la salvación (0-1)

Siero: Gabri (2); Luis Fanjul (s.c.), Menéndez (2), Álex Blanco (3), Pablo (2), Patón (3), Antón (2), Ballina (1), Coto (2), Mateo (2) y Vázquez (3). Cambios: Nelson (1), min. 7 por Luis Fanjul. John Alex (1), min. 60 por Ballina. Marcos (1), min. 76 por Coto. Urraca: José Luis (1); Adrián (1), Didier (2), Suero (2), Javi Alonso (2), Alfonso (2), Sandoval (3), Meana (2), Adrián (2), Agus Porto (2) y Ramonín (2). Cambios: Luis (1), min. 69 por Javi Alonso. Mathe (1), min. 76 por Didier. Blin (s.c.), min. 90 por Ramonín. El gol: 0-1, min. 88: Suero. Árbitro: Muñoz Suárez (Gijón). Amonestó al visitante Suero. El Bayu: 150 espectadores.

El Siero reduce muchos sus opciones de evitar el grupo que luchará por eludir el descenso tras perder ayer ante el Urraca, que depende ahora de sí mismo. Los sierenses están ahora a seis puntos del Urraca, que es el que marca la salvación, cuando les quedan dos partidos por jugar. El de ayer fue un partido destinado al empate, pero a dos minutos del final, un rechace tras una falta acabó en gol de Suero.