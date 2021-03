Abelardo sentencia a Lucas Pérez: “Mi idea es el valor y el compromiso”

Abelardo, entrenador del Alavés, dejó fuera de la convocatoria para enfrentarse al Atlético de Madrid a Lucas Pérez. Preguntado por ello, el preparador gijonés quiso explicar sus razones: “En el Alavés mi idea es el valor, el coraje, el compromiso y darlo todo por este club. Quien no quiere darlo pues evidentemente no merece entrar en este equipo”. Una frase lapidaria que sentencia al delantero babazorro. No obstante, y aunque los resultados futbolísticos no acompañen, el “Pitu” aseguró estar “más convencido que nunca” con el proyecto del club vasco actualmente penúltimo, a cuatro de la salvación. Por su parte, desde el entorno del futbolista se aseveró ayer que “en ningún momento ha faltado al respeto ni a la honorabilidad del club”.