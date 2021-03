Elijah Brown deja lo mejor para el final: el escolta juega su partido más brillante en el inicio de la segunda fase de la LEB Oro y asegura que irá a más

Elijah Brown (California, Estados Unidos, 1995) tuvo su mejor día con la camiseta del Liberbank Oviedo Baloncesto en la victoria (84-85) del pasado viernes en la prórroga ante el HLA Alicante. Ese día, el estadounidense anotó 26 puntos y completó una serie perfecta de cinco aciertos en cinco intentos desde la línea de triple. Una victoria que permite al equipo asturiano comenzar la segunda fase, en la que busca una plaza en el play-off de ascenso a la ACB, ganando.

Algo sentía ya Brown antes de comenzar el partido que le hacía presagiar que podía ser un buen día: “Es un partido en el que estuve muy concentrado desde el principio, tenía muchas ganas de conseguir la victoria. Además, fue un partido en el que me divertí mucho, me lo pasé muy bien, ya en el calentamiento estaba sonriendo y me luego me salió todo perfecto”, explica el jugador tras el entrenamiento de ayer en el polideportivo de Pumarín.

En cuanto a la temporada que está haciendo, Brown, un jugador con mucho pedigrí, que jugó en equipos importantes de la NCAA en su país y que después, ya como profesional, ha pasado por las ligas de Lituania, Italia y el pasado curso jugó algunos partidos con el Breogan de Lugo antes de que se parara todo por la pandemia, no se conforma con lo que ha demostrado hasta ahora (promedia 12,3 puntos por partido): “No estoy nunca satisfecho, en Alicante tuve cuatro o cinco pérdidas y algunos errores defensivos que hubiera sido mejor si no los hubiese cometido. El equipo está ganando y estoy contento por eso, pero he enseñado muy poco de todo lo que puedo hacer, puedo dar un nivel superior”.

Sí que reconoce sentirse muy cómodo con el equipo carbayón y con la forma en la que lo dirige Natxo Lezkano: “Me da mucha confianza para que tire las veces que quiera, es un entrenador que consigue poner a los jugadores en las mejores posiciones para sacar ventajas y poder meter tiros; además, estoy contento por ayudar al equipo a conseguir victorias”.

El pedigrí a Brown no le viene solo de los equipos en los que ha estado, sino que está muy presente en su propia familia. Su padre, Mike Brown, ha entrenado a equipos de la NBA como los Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers. Actualmente es el entrenador ayudante de Steve Kerr en los Golden State Warriors, con los que llegó a ganar el anillo de campeón. A pesar de haber visto de cerca el baloncesto de más alto nivel y de haber disfrutado en los mejores pabellones, Brown vive esta experiencia en Oviedo, entrenándose y jugando en un polideportivo como el de Pumarín, como “una oportunidad”. “Es una oportunidad para ser humilde y entender los sacrificios que hay que hacer para jugar al baloncesto, además, tengo la oportunidad de jugar al deporte que amo y eso es lo importante; no tengo nada de lo que quejarme”, cuenta.

Su principal objetivo en Oviedo es “tener un impacto en la pista” y que la gente le recuerde “como una buena persona”. Del OCB dice que, “de todos los años que llevo jugando, este es uno de los equipos al que más cercano he sentido, a pesar de que hay gente de todo el mundo, somos una gran familia y la química que se percibe desde fuera es real”.

El OCB, el más eficaz en el triple

El Liberbank Oviedo es el equipo de la LEB Oro con mejor porcentaje desde el tiro de tres. Lo era al acabar la primera fase, habiendo anotado 129 triples en 319 intentos (40,4%), y lo reforzó con los 10 de 20 intentos que logró el viernes ante Alicante, teniendo ahora un 41% de acierto. Los mejores tiradores del equipo son: Micah Speight (32 de 70, un 45,7%); Cameron Oluyitan (19 de 43, un 44,2%); Saúl Blanco (12 de 30, un 40%) y Elijah Brown (28 de 71, un 39,4%).