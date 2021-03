Rocío Garrido, la jugadora del Unión Financiera Base Oviedo que ha vuelto a jugar a los 43 en el club de su hijo

Las excusas sirven de poco delante de Rocío Garrido, jugadora del Unión Financiera Base Oviedo, equipo que lidera la liga autonómica y que aspira a jugar dentro de no demasiado tiempo en División de Honor Plata. A sus 43 años, esta gijonesa afincada en Oviedo sigue disfrutando de un deporte que además puede compartir con su hijo, Yoel Vázquez, que juega en el mismo club y que, a los 12 años, es una firme promesa del conjunto carbayón. “Es un ejemplo”, dice el hijo de la madre.

En el equipo convive con jugadoras de categoría cadete, poco mayores que Yoel: “Hay niñas que me han dicho alguna vez cuando vamos a entrenar: ‘estamos cansadas’, y yo les respondo: ‘me levanté a las cinco de la mañana a trabajar hoy y no he parado’”. A partir de ahí solo queda emplearse a fondo y tratar de tener al menos la misma ilusión que Rocío, que ha decidido volver a competir después de que su equipo de veteranas se fuera al traste: “Estaba en un equipo de veteranas y se nos frustró todo por el covid, no podíamos entrenar, y yo, por no dejar de hacer deporte, por seguir y apoyar a este nuevo proyecto, que pretende ascender a Nacional, me uní”.

Ella se ve volviendo a jugar en División de Honor Plata, donde tantos partidos ha disputado (antes de dejarlo jugó en esa categoría con el Oviedo Balonmano Femenino): “Para eso estamos, para volver a jugar en una categoría Nacional, voy a por todas; me encuentro muy bien físicamente, hay gente que me ve jugar y no se cree que tenga 43 años. Sí es verdad que nos cuidamos mucho en casa, comemos todos con dieta de deportista; eso sí, un día a la semana comemos lo que nos da la gana”, dice mirando a su hijo.

A Rocío también le ha pasado factura el covid en lo laboral, aunque ahora ha encontrado un trabajo que le permite seguir entrenándose: “Estoy trabajando de limpiadora para poder tener el horario compatible con el entrenamiento. Antes estaba de administrativa en una empresa de ciberseguridad, pero nos fuimos al paro todos con esto del covid”, explica. Su regreso está también vinculado a Diego Lafuente, entrenador con el que coincidió en sus inicios en el Deportivo Gijón y al que ahora agradece la llamada para acompañarlo en este proyecto.

Tanto amor por el deporte y, sobre todo, por el balonmano desprende Rocío que se lo ha impregnado a su hijo. Y es que Yoel, hijo también de un exjugador de baloncesto que llegó a debutar en la ACB, Jorge Vázquez, ha vivido el balonmano desde antes de nacer: “Cuando me quedé embarazada seguí jugando un poco hasta que el ginecólogo me dijo que tenía que parar, di a luz y al mes y algo me volví a reincorporar; luego sí paré un poco para que Yoel pudiera seguir entrenándose, porque siendo madre y deportista no se puede, no dan las horas, y entonces decidí parar un poco y ahí es donde hice el equipo de veteranas”.

Cuando Yoel era poco más que un bebé ya se iba con su madre a entrenarse al polideportivo de San Claudio, sede entonces del Oviedo Femenino: “Su padre trabajaba fuera, es policía antidisturbios, y Yoel desde que está en mi barriga ha vivido el balonmano, cuando nació ya se venía a entrenar conmigo al pabellón porque yo no tenía con quién dejar a mi hijo para que me lo cuidara: sus abuelos viven unos en Gijón y otros en Avilés, y nosotros en Oviedo, en San Claudio. Recuerdo que en el pabellón se me dormía en una colchoneta; nosotras hacíamos pesas y un circuito y él nos imitaba, se ponía a saltar en la colchoneta, llegaba un momento que se cansaba y se dormía; nos duchábamos juntos en el vestuario y así nos íbamos duchados para casa”.

Aunque el camino ha tenido curvas, Rocío mantiene siempre bien firme la sonrisa, desprende vitalidad y se nota que se divierte con lo que hace. Eso sí, lamenta que alguien como ella, que llegó a jugar con la selección española, lo haya tenido siempre tan difícil: “Es una lucha constante, yo se lo digo muchas veces a mi hijo: si fuera tío estaría forrado, pero me tuve que marchar de Asturias para poder cobrar algo y vivir del balonmano”. Lo piensa un poco y vuelve a afirmar: “Se ha mejorado poco, en el tema de prensa salimos más, pero todavía es a día de hoy que digo que juego al balonmano y la gente se queda extrañada. Lo tengo asumido desde hace muchos años”.