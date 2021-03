Las consecuencias de la pandemia en el deporte asturiano: Las federaciones, hartas del silencio del Principado, temen por su futuro

El silencio que las consejerías de Cultura, Política Llingüística y Turismo, de la que depende la Dirección General de Deporte, y de Sanidad del Principado están guardando con respecto al regreso de las competiciones deportivas en la región está empezando a hacer mucho ruido. La comparación con otras comunidades, la incertidumbre y las consecuencias que tendrá esta parálisis han llevado a algunos responsables federativos a alzar la voz.

“De seguir esto así, va a ser la primera vez que Asturias no esté en los Nacionales” Manuel de la Cámara - Presidente de la Federación Asturiana de Balonmano

Manuel de la Cámara, presidente de la Asturiana de Balonmano, habitualmente conciliador, asegura que esta situación le está costando incluso el sueño: “Ya no duermo por las noches, lo digo de verdad, solo de pensar que hay chavales que llevan un año sin jugar; por lo menos que dejen a los juveniles, que son paisanos, que tienen su ficha federativa. ¿Por qué no pueden jugar? ¿Quiénes son estos señores para decirles que no pueden jugar? Ellos mismos obligan a que se haga trampa, hay partidos de sénior en los que juegan juveniles, ¿qué cachondeo es este?”, se cuestiona.

“Si no se va a poder hacer nada, que nos lo digan y ahorramos tiempo y dinero” Alberto Cuervo - Presidente de la Federación Asturiana de Baloncesto

De la Cámara se centra en los juveniles porque es la única competición federada de categorías inferiores que organizan ellos, pero lo que más le duele son las consecuencias: “¿A quién mandamos a los Campeonatos de España juveniles de clubes? Es vergonzoso, es la primera vez que Asturias no va a estar en estos campeonatos”.

Alberto Cuervo, presidente de la Federación de Baloncesto, lamenta que están “trabajando en balde”. “Ni soy experto ni tengo conocimientos para poner en duda las medidas, pero lo que molesta es que si no se va a poder hacer nada que lo digan y no perdemos ni tiempo ni dinero en confeccionar calendarios y en preparar el regreso de la competición”, añade. Otra cosa que no entiende es la diferencia entre Asturias y otras comunidades: “Los expertos de aquí habrán estudiado lo mismo que los de otros sitios”, señala.

“Siguen tomando las decisiones sobre el deporte sin contar con el deporte” José A. Sanz Polanco - Presidente de la Federación Asturiana de Patinaje

La Federación de Patinaje advierte de que “en mayo tenemos que tener terminadas las competiciones para en junio disputar los Campeonatos de España”, dice su presidente, José Antonio Sanz Polanco. También él lamenta “la falta de información” y añade: “Entiendo que la directora general de Deporte, Beatriz Álvarez, está atada de pies y manos, pero siguen tomando las decisiones sobre el deporte sin contar con la gente del deporte”.

“Lo que más nos preocupa son los deportistas que estamos perdiendo” Luis Ángel Ruenes - Presidente de la Federación Asturiana de Voleibol

Luis Ángel Ruenes, presidente de la Federación de Voleibol, sí que tiene preparado un calendario para sacar adelante las categorías inferiores de la única manera que se le permite, resolviendo las competiciones de cada categoría en dos fines de semana. Entiende que la situación es “complicada”, aunque coincide en que “sorprende la diferencia entre comunidades” en relación a las normas sobre el deporte escolar. Si bien, lo que más le preocupa es “la desbandada de deportistas”. “Hemos perdido en torno al 50% de nuestros deportistas, eso sí que nos preocupa mucho”.