Héctor Galán: “Estar en el grupo de arriba ya es un éxito, lleguemos o no al play-off”

Al director general del Liberbank Oviedo Baloncesto Héctor Galán le da un poco de miedo que el buen rendimiento que está teniendo el equipo pueda llevar a engaño y dar la sensación de que ahora solo sirve con clasificarse para el play-off de ascenso para que la temporada haya sido buena. “Yo no me siento presionado, tenemos que afrontar todos los partidos como un premio que nos hemos ganado; por supuesto, hay que competir para ganar, pero estar en el grupo de arriba ya es un éxito y no deberíamos entrar en el juego de que solo vale el play-off”, cuenta.

Es consciente Héctor Galán de que una vez clasificados en el grupo de arriba, y más aún después de haber ganado en la primera jornada al HLA Alicante (84-85), la posibilidad de disputar el play-off por la única plaza que hay en juego para la ACB es un reto que atrae mucho: “Sería maravilloso y soy consciente de que cuando vamos a Alicante nos decimos, ‘pues si pierdo el partido no pasa nada’, pero que, con el desarrollo del encuentro, yendo por delante todo el tiempo, si hubiéramos acabado perdiendo, que estuvo cerca de pasar, nos hubiera dolido mucho”.

Tampoco se fía mucho Héctor Galán de la unanimidad que parece haber en cuanto a que los equipos del grupo A, en el que ellos estaban encuadrados, son superiores a los del B. Lo cierto es que en la primera jornada en la que se han enfrentado el balance ha sido contundente: nueve victorias del A por ninguna del B. “El dato es claro, han ganado todos, pero no creo que vaya ser la tónica habitual, no se pueden sacar conclusiones por una jornada”, dice Galán al respecto.

Para justificarlo explica que la mayoría de los partidos, tanto los del grupo que busca el play-off como el que persigue evitar el descenso, estuvieron muy ajustados: “Valladolid estuvo a punto de perder, nosotros también, vi bastantes partidos y es verdad que Breogan y Coruña ganaron con solvencia, pero el resto estuvieron muy ajustados; además, salvo nuestra victoria, el resto fueron todas en casa”.

Uno de los que, a pesar de la derrota, rindió a gran nivel en esa primera jornada fue el próximo rival del OCB (sábado, 18 horas), el Almansa, derrotado por 86-79 ante el Valladolid en un partido en el que compitieron casi hasta el final. Un rival que Héctor Galán considera como “peligroso”. “Es un equipo parecido a nosotros, como nosotros celebraron mucho quedarse en la parte de arriba y poder jugar otra temporada en la LEB Oro; es un equipo que me gusta mucho, un rival muy complicado”, añade.

Almansa pasó con una sola victoria al grupo que va a luchar por los play-off, por lo que parten con bastante desventaja respecto a sus rivales (el OCB tiene ahora cuatro victorias), lo que si cabe les libera más de la presión: “Puede ser la ‘Cenicienta’ porque entran con pocas victorias, pro si ves los partidos ha estado compitiendo en todos, hay que abstraerse de ese balance de victorias, están jugando bien”.

Un equipo que tiene en Nikola Cvetinovic a su gran referencia. El exjugador serbio del Oviedo Baloncesto es su jugador más valorado, con más de 14 puntos y casi 4 rebotes por partido. Un jugador que dio también un gran rendimiento en el OCB destacando por su carácter competitivo.

Saúl Blanco estará en el partido de Almansa

El Liberbank Oviedo Baloncesto podrá volver a contar con el ovetense Saúl Blanco el sábado (18 horas) ante el Almansa. El escolta asturiano se ha perdido los cinco últimos partidos por lesión y el sábado, salvo novedad de última hora, estará de nuevo disponible para Natxo Lezkano. La parte negativa es que, de nuevo, el técnico vasco tendrá que prescindir de Massine Fall. El pívot senegalés, que apenas ha tenido minutos con el OCB desde su llegada a principios de febrero, no se ha podido ejercitar con el resto del equipo y no viajará a la localidad albaceteña de Almansa. El equipo manchego, por su parte, tiene también una ausencia importante en el pívot Moussa Koné, su gran referente debajo de la canasta, que se lesionó en el primer partido del grupo que se está jugando clasificarse para el play-off de ascenso a la ACB en el que perdieron por 86-79 ante Valladolid.