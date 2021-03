La pelea diaria de dos nadadores del Santa Olaya: Se adaptan a todo

Defiende al Santa Olaya y es un referente gijonés a nivel nacional. “En la natación convencional me veía estancado. Mis entrenadores me convencieron para probar en adaptada y fue lo mejor que pude hacer”, explica el gijonés. “También puedo competir en natación convencional, pero mi problema en los pies provoca que no esté en igualdad de condiciones con el resto de nadadores”, recalca.

La disciplina de este joven nadador asusta: entrena seis días a la semana y tres de ellos a doble sesión. Tiene tiempo también para estudiar Enfermería. Está en el cuarto curso. “La natación me quita mucho tiempo de vida social, puedo quedar con mis amigos días contados, pero organizándote se puede hacer de todo”. Vaquero no descarta poder dedicarse a la natación de forma profesional, pero es consciente de la dificultad.

También es consciente Sandra Díaz, gijonesa de 15 años compañera de Vaquero en el Santa Olaya. El pasado fin de semana en Castellón acabó con un meritorio noveno puesto de 100 participantes en 100 braza. Como Vaquero, también compite en natación adaptada, aunque a la piscina se lanzó prácticamente por obligación. Los médicos se lo recomendaron al tener una parálisis braquial debido a su nacimiento: le tuvieron que romper la clavícula para sacarla del vientre de su madre. “Mucha gente no sabe mi problema y a simple vista no se ve. Tengo menos movilidad en el brazo derecho, pero puedo llevar una vida normal”, explica la gijonesa. “No me gustaba la natación, siendo más pequeña quería hacer patinaje o baloncesto como mis amigas”, revela.

Su pensamiento cambió con los años. “La natación lo es todo para mí. En la piscina despejo la mente y me olvido de todo”.

Como Vaquero, Díaz también entrena seis días a la semana y dobla en tres ocasiones. Está en cuarto de la ESO, rama de Ciencias, y todavía no sabe qué Bachillerato escogerá. Dice que le gusta la psicología, aunque tampoco descarta vivir de la natación. “Es muy difícil, pero ¿por qué no?”.