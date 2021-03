El estilo de Annunziata: “Me gustaría que el Caudal jugara desde atrás y con criterio el balón”

Xavi Annunziata (Santa Cruz de Tenerife, 1987) es el nuevo entrenador del Caudal Deportivo. Releva en el cargo a Chuchi Collado, destituido a comienzos de esta semana tras finalizar cuarto de su grupo en la primera fase de la Tercera División. La del Caudal será la primera experiencia de Annunziata en los banquillos. Se formó como jugador en la cantera de Osasuna, club con el que debutó y jugó dos temporadas en Primera División. Posteriormente militó en el Huesca y recaló en el Oviedo en la 2013-2014. Tras jugar una temporada en el equipo oviedista se afincó en Asturias y posteriormente jugó en el Langreo, Caudal, Villanovense y Real Avilés. Tras su retirada como futbolista, Annunziata seguía ligado al fútbol ya que trabajaba en la agencia de representación ISL Tandhem, para toda la zona del norte de España.

–¿Cómo afronta su primera experiencia en los banquillos?

–Con muchas ganas e ilusión. Entrenar al Caudal es un reto y estoy muy agradecido al club de que haya confiado en mí en la actual situación. Me veo capacitado para ello. Llevo un año y medio formándome y espero que pueda estar a la altura de lo que un club como el Caudal se merece.

–¿Es consciente de que llega al club en un momento difícil después del palo de quedarse fuera de la fase de ascenso?

–Hay que mirar el presente y dejar atrás el pasado. Tenemos que centrarnos en dar la vuelta a la actual situación y todos tenemos que poner de nuestra parte. Voy a intentar ayudar al máximo para conseguirlo.

–¿Considera que hay plantilla suficiente para conseguirlo?

–Sí. He visto bastantes partidos y además la conozco perfectamente. Muchos de ellos han sido compañeros míos y sé lo que pueden dar de sí. Creo que hay potencial y materia prima suficiente para conseguir los objetivos. Estoy convencido de que podemos revertir la actual situación.

–Le puede ayudar conocer cómo funciona el club

–Está claro que sí. Hasta hace dos años era jugador y ese conocimiento del club es bueno. Me considero exigente y perfeccionista y eso en un vestuario que ya conoces tiene que suponer un paso adelante.

–¿Le costó aceptar el cargo?

–Cuando uno está esperando una oportunidad no sabes la manera en la que te puede llegar. En Mieres viví momentos muy buenos, entre ellos un ascenso, y creo que iniciarme como entrenador aquí será positivo. Tengo muchas ganas e ilusión y no podía decir que no.

–Lleva ya ocho años en Asturias. ¿Está contento aquí?

–Cuando llegué para fichar por el Oviedo fue un amor a primera vista. Todo lo que me pasó fue bueno. Además, conocí a mi mujer, me quedé a vivir y estoy muy contento.

–¿Cuando dejó el fútbol a qué se dedicó?

–Estoy trabajando en una empresa de representación, ISL Thandem, y a la vez dediqué tiempo a formarme como entrenador, viajando y viendo los métodos de trabajo de varios técnicos, entre ellos Mendilibar en el Eibar, Ziganda, en el Oviedo, en Mareo... Todo lo que se pueda aprender es bueno para ir adquiriendo conocimientos y experiencia.

–¿La empresa de representación le dio otra visión del fútbol?

–Me permitió seguir vinculado a este deporte y estar en contacto con mucha gente del fútbol. Ahora lo tendré que dejar de lado porque mi intención es ser entrenador y dedicarme profesionalmente a ello. Creo que ha llegado el momento de dar el paso e intentar coger el primer tren que se me presentó.

–¿Cómo está viendo la Tercera División?

–Como cualquier categoría. Está todo muy igualado y los partidos se pueden resolver por pequeños detalles.

–¿Y las posibilidades del Caudal en la segunda fase?

–Hay que ir paso a paso. Hay que respetar a todos los rivales y centrarnos en lo que nosotros podemos hacer.

–¿Cómo le gustaría que jugase su equipo?

–Me gusta el fútbol elaborado desde atrás, con presión alta, y que el equipo juegue con criterio el balón.