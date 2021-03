El Toscaf Avilesina no podrá contar con su máximo goleador Aitor para el partido de este fin de semana ante el Lafuente Pereda por sanción. Hace dos jornadas, Aitor vio la tarjeta azul tras la dolorosa derrota en Soria cuando ya tenía tres exclusiones, lo que le valió la roja. Pese a que antes de jugar ante el Tarazona en la última jornada no había llegado la sanción, en esta ocasión Aitor no se ha podido librar de la misma. Se trata de un serio revés para el Toscaf, que jugará el domingo a las 12.00 horas ante el Lafuente Pereda en el Pabellón de Numancia.