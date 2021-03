El partido perfecto de Alonso Meana: ni un fallo para rescatar al OCB en Almansa (83-84)

La victoria ante el Almansa, de nuevo por un punto, como sucedió en Alicante (84-85), aunque esta vez sin prórroga, supone un espaldarazo enorme para las aspiraciones del equipo asturiano de acabar entre los siete primeros del grupo de los mejores de la LEB Oro y clasificarse así para disputar el play-off de ascenso a la ACB. Un triunfo en una cancha muy complicada, con la baja de Marc Martí, con Norelia que llegó algo justo tras atravesar también por problemas físicos durante la semana, y en un día en el que jugadores que suelen ser determinantes, como Speight o Brown, que acabó el partido algo desquiciado, no estuvieron especialmente finos.

Pero fueron otros los que tomaron el relevo, sobre todo los dos bases llamados a pelearse por tener más minutos, Pablo Ferreiro y Alonso Meana, que tuvieron un gran día, con acierto y tomando buenas decisiones. El gallego tuvo minutos de mucha calidad y anotó siete puntos mientras que el asturiano resolvió el partido a favor del OCB con dos acciones en los últimos segundos que hablan de un jugador de una personalidad y carácter que solo unos pocos tienen.

Este partido se cuenta mejor empezando por el final, por los últimos tres minutos y medio. En ese momento el OCB caía por un punto (76-75) después de que Kabasele errase un tiro libre adicional. El partido había estado siempre donde quería Almansa, que no permitió que Oviedo se le fuera nunca en el marcador y que aprovechó sus ocasiones para tomar la iniciativa con un juego muy simple pero muy efectivo. Apareció Harris para intentar dejar la victoria en la localidad albaceteña anotando un triple (79-75) a poco más de tres minutos del final, después Oviedo perdió el balón, Brown se empezó a desquiciar y le sancionaron con una falta técnica en ataque por “flopping”. Todo ello acabó con el estadounidense fuera del partido y con el Almansa seis arriba (81-75) a 2:18 del final. Los peores temores parecían hacerse realidad y Oviedo estaba cerca de dejar escapar una victoria ante un equipo al que, a priori, por plantilla, podía superar.

Pero este OCB nunca se rinde, siempre tiene algo más que decir, una bala más en la recámara para intentar darle la vuelta a la situación por más complicada que se ponga. Primero fue Oluyitan con un triple el que devolvió la fe en la victoria (81-78) y a continuación Speight apretó aún más la contienda (81-80) a 1:14 del final. Respondió Djuran, que ayer fue una auténtica pesadilla para los de Oviedo, a 54 segundos (83-80) dando mucho aire a su equipo. Y de repente apareció Alonso Meana.

El base gijonés subió el balón y tomó la mejor decisión, la de irse directo hacia el aro y no tirar un triple desde una mala posición para intentar empatar por la vía rápida. Quedaba tiempo de sobra, 40 segundos, y lo que tocaba era defender para tener la última posesión con la posibilidad de ganar el partido. Lo hicieron de manera sobresaliente y de nuevo le tocó a Alonso tomar la decisión de qué hacer en esos últimos segundos en los que estaba todo en juego.

Y otra vez lo hizo con acierto, se quedó con el balón, no se puso nervioso, y cuando quedaban unos cuatro o cinco segundos para acabar se fue directo al aro y tan solo pudo ser frenado con una personal a falta de tres segundos. Almansa estaba en bonus y por lo tanto el asturiano iba a disponer de dos tiros libres para ganar el partido. No le tembló la mano, aunque el primer lanzamiento no entró limpio y a punto estuvo de salirse, pero el segundo sí, el segundo entró sin tocar el aro y adelantó al OCB (83-84) sin que Almansa pudiera hacer ya nada para llevarse una victoria que se trabajó y que mereció al menos tanto como el conjunto carbayón. La moneda le volvió a salir cara a un OCB que está lanzado.