Gonzaga Escauriaza, presidente de la Española de golf: “El covid ha provocado un boom total"

–¿Qué valoración hace del torneo?

–Ha sido maravilloso. Este campo y este club son modélicos. Lo organizan con mucha ilusión y los empleados son muy profesionales. Para la Federación Española y la asturiana es una delicia. Hay chicas muy buenas que han hecho lo imposible para estar aquí. Es un torneo muy divertido. Y la familia de Celia Barquín lo agradece. Estuvimos con Miriam, su madre, y le hace ilusión. Es un recuerdo para ella y para toda su familia. No queremos que se olvide su nombre.

–¿Cómo está la salud del golf?

–El golf tiene dos componentes: turismo y competición. El de turismo está siendo un desastre, porque está todo parado por el covid. Hay campos que rozan la tragedia. En cambio, para el desarrollo del golf como actividad, el covid ha provocado un boom total. La gente quiere jugar al golf como sea.

–¿A qué se debe?

–Las licencias se han incrementado porque la gente estaba harta de no poder estar al aire libre por el confinamiento y muchos que lo habían dejado han vuelto. En el golf no hay contagios y todas las instituciones de este deporte salimos con una sola voz, todos juntos, para que no hubiese dudas en tiempos tan inestables. Fuimos la primera federación que hizo un protocolo con el Consejo Superior de Deportes. El golf es el único deporte que pasó su protocolo por Sanidad directamente.

–¿Cuál es su reto?

–Tenemos que aprovechar como sea este tirón. Proponer clases a precios razonables, que ya las hay, y contarle a la gente que estar en un campo de golf es una gozada. En este deporte no hay contagios. Mucha gente se está iniciando en el golf porque han visto que es un deporte maravilloso para la lucha contra el covid. No hay aglomeraciones ni contacto. La distancia social es un chiste. Dos metros… ¡Y quince si quiere usted!

–¿Considera injustas algunas medidas respecto al deporte que tomaron las administraciones por la pandemia?

–Tuvimos muchas discusiones con políticos nacionales y también con los gobiernos regionales una vez que tomaron el mando de la gestión. No entendíamos algunas normas y muchas veces nos dieron la razón, porque las medidas eran generales y no particulares para cada deporte. Nosotros comprendimos la situación, porque en momentos de pánico es difícil ponerse a analizar. Luego nos dejaron hacer competiciones internacionales cuando incluso los campos estaban de cerrados.

–¿Cómo llevan la organización del Open España?

–Estamos negociando con el Ayuntamiento de Madrid, que es el dueño del Club de Campo. Tenemos reservada la primera semana de octubre y negociamos con los promotores. Pronto se verá el fin, hay buena sintonía, pero para nada hay acuerdo. De momento, va bien.

–¿Cómo se llevan Asturias y el golf?

–Asturias está entre las cinco primeras regiones de España con mejor nivel de golf. Si lo medimos por los campeonatos autonómicos, seguro. Madrid y Barcelona aportan más jugadores, pero tienen más federados. Asturias es y ha sido una potencia clave en el golf español.

–¿Se nota el tirón?

–Mucho. La Federación Asturiana lo ha hecho muy bien y ha creado competitividad y orgullo. Tiene un gerente, Borja del Campo, que es estupendo y ha conseguido unión. El presidente, Alfredo Álvarez, sabe lo que es este deporte y participa intensamente en su gestión. Hay clubes que son un ejemplo, como éste en el que estamos ahora mismo.

–¿Qué opina de los planes del Ayuntamiento de Gijón en El Tragamón?

–Estuvimos estos días. Es una instalación ideal, cerca de la ciudad, con un campo de prácticas magníficas. Tiene nueve hoyos, pero pueden hacerse más. El Ayuntamiento ha cogido el tema con muchísimo interés y quiere desarrollarlo sin prisa, pero sin pausa. Podría ser un ejemplo a nivel europeo.

–¿Las instituciones hacen ahora más caso al golf?

–Sí. Se están dando cuenta de todo lo que podemos dar. Hemos estado muy cerca estos meses del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Ministra (Reyes Maroto) nos entiende. Les dimos un informe económico del golf en España y las cifras son tremendas.

–Dígame alguna

–Hay una muy curiosa: 7 de cada 8 euros que trae el golf a España acaban en otros sectores. ¡Fíjese si seremos buenos para la sociedad! Los hoteles, los taxis, las tiendas, los restaurantes…Todos se benefician del golf. A nuestro país venían 1.200.000 turistas al año solo por el golf.

–¿Por qué tiene la etiqueta de deporte para ricos?

–En el golf hay tres verdades y tres mentiras. Empiezo por las primeras. El golf es buenísimo para la salud. Hay un estudio que ha hecho la Universidad escocesa y ha determinado que una persona que juega al golf puede vivir cinco años más y en mejores condiciones que la que no juega. La segunda certeza es que somos buenos para crear puestos de trabajo y además son puestos de trabajo directos. Por último, aportamos a la economía. Esto son datos: no lo digo yo porque me da la gana.

–¿Y las mentiras?

–Otra tres. Y enormes. La primera es cuando nos dicen que el golf es caro y elitista: ni una cosa, ni la otra. Puedes ir a jugar al golf por quince euros, por ejemplo. Eso cuesta una pista de pádel. ¿Los coches son elitistas? Si te compras un Ferrari, sí, si te compras un utilitario, no. También nos dicen que consumimos todo el agua de España; mentira. El porcentaje de agua que se usa para regar campos de golf es mínimo y la mayoría se riegan con agua reciclada. La tercera mentira es que nos dicen que somos malos para el medio ambiente. Eso sí que me hace gracia. Se lo dije a la Ministra.

–¿Qué le dijo?

–Le dije: ‘Ministra, ¿cuántos proyectos hay en España en los que se planten 4.000 árboles?’ Se reía. Pues nosotros lo hicimos. Hace quince años, lo que hoy es el centro nacional de la Federación Española era un basurero al lado del Pardo. Ahora hay mucha naturaleza y ocas, tortugas, patos…Todo tipo de fauna. Algo haremos bien. El golf está en plena norma y la gente se está dando cuenta que es una maravilla.

La balear Lucía López gana el torneo

La golfista balear Lucía López se proclamó ayer vencedora del torneo III Memorial “Celia Barquín” Copa Principado de Asturias Femenina, celebrado en el club La Barganiza (Siero). Lucía López consiguió un total de 214 golpes (70+73+71), cuatro sobre el par. La golfista andaluza Julia Sánchez quedó segunda clasificada con 215 golpes, con parciales de 75, 69 y 71. La mejor deportista asturiana del torneo fue Marta Cervero (sobrina del futbolista Diego Cervero) que quedó la 16.º de con 231 golpes (78+78+74). Tras el campeonato, un éxito según la organización, se celebró un acto de entrega de trofeos a las jugadoras presidido por el presidente de la Federación Española, Gonzaga Escauriaza.