Jackson trae a María a casa

“Adopté a Jackson en una granja. En su pasaporte pone ‘Europeo’, pero digamos que es de raza salvaje”, comenta María Schlegel sobre quien ha sido su inseparable amigo durante meses de trabajo y pandemia. Vive sola en Olomouc, ciudad situada a 280 kilómetros de la capital, Praga. La temporada ha finalizado para ella y, de momento, no sabe con seguridad si regresará junto a Jackson a República Checa. “Me han ofrecido renovar, pero prefiero esperar porque mi intención es poder jugar otra vez en Italia”, explica. Los planes pasan ahora por hacer vida en Piedras Blancas, seguir entrenándose y competir durante el verano en alguna prueba de voley-playa.

“Da mucha rabia que nos hayamos quedado sin la opción de poder disputar el título porque creo que teníamos opciones de haber podido conseguirlo. Ha sido un año duro, de muchos viajes, jugando Liga de Campeones, Copa y Liga. La planificación estaba orientada para llegar a tope en esta fase de la temporada y al final, desde la Federación se ha optado por lo más fácil, cancelar”, lamenta. En el recuerdo quedarán ya días como “los de entrenarnos al aire libre, en una pista de ceniza en plena ciudad. Y aún así, conseguimos plantarle cara a algunos de los mejores equipos del continente en la Liga de Campeones”.

El bloqueo del voleibol en el país ha hecho que incluso se suspendan entrenamientos “cuando antes, se continuaba hasta al menos del 31 de mayo”. “Todo empezó porque se detectaron doce positivos entre dos equipos. Aquí, antes de cada partido todas las jugadoras nos sometemos a un test. Es lógico que se parara la competición, pero creo que lo mejor hubiera sido postponerla, no cancelarlo todo. El argumento que nos han dado es que en cuatro semanas no daba tiempo a terminar, cuando creo que se podrían haber estudiado soluciones diferentes para decidir el campeonato. En el fondo está el interés en proteger a las jugadoras nacionales, ya que estamos cerca de la disputa del Europeo”, detalla María.

Esta joven castrillonense, de agosto de 1993, es conocida por algo más que su prometedora carrera en el voleibol. Con más de 5.500 seguidores en Instagram, donde comparte su mirada sobre el deporte, fue una destaca atleta de salto de altura, conquistando un bronce en el Nacional absoluto de Alcobendas dentro de las 22 medallas que acumuló a nivel nacional y que, entre otras cosas, le llevaron a disputar Europeo, Mundial y los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2010, en Singapur. “Pese a que es compatible con los entrenamientos de voleibol, ahora ya he dejado aparcado el salto”, explica. Lo de competir lo lleva en la sangre. Su padre biológico es el ya fallecido jugador de baloncesto Mike Schlegel, exjugador del Oviedo Tradehi, y su madre, Carmen Mosegui, atleta uruguaya. No queda ahí. “Me he criado desde los cuatro años junto a Alfonso (Menéndez Vallín, tirador de arco y medalla de oro en Barcelona 92), al que considero mi padre”, añade María. El deporte hierve a borbotones en casa.

Internacional por España, no cuenta con que le llamen para el próximo Europeo y aunque le queda mucho voleibol, ya piensa en el después. Titulada en Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) y Máster en Educación, se ve algún día como profesora de Educación Física cerca de Piedras Blancas. Antes, espera que su deporte, especialmente en categoría femenina, viva un impulso en España. “Actualmente hay una diferencia grande con otros países. Tenemos que crecer a nivel de patrocinios y también a base de cómo lo ofrecemos. Un poco es culpa nuestra no saber hacer del voley un espectáculo”, concluye María, a la que Jackson ya trae de vuelta a casa.