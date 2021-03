Nico de las Heras, ultrafondista asturiano: “Cualquier logro a nivel mundial es una motivación para seguir compitiendo”

El ultrafondista avilesino Nico de las Heras (Avilés, 26-12-1964), añadió el pasado domingo en Biella (Italia) una nueva hazaña a su trayectoria deportiva al conseguir en el campeonato de Italia de 24 horas un récord del mundo, una segunda mejor marca mundial y dos récords de España, todo ello en su categoría, mayores de 55 años.

En su vuelta a la competición, De las Heras logró el récord del mundo de 100 millas con un tiempo total de 14 horas, 21 minutos y 15 segundos. Además, consiguió el mejor registro mundial en 12 horas, con 137,185 kilómetros. Esto supone batir los récords de España que poseía en ambas categorías.

Nico de las Heras tiene siete récords de España en su categoría en un deporte, el ultrafondo, que compagina con su profesión de farmacéutico en Grado, donde regenta una farmacia junto con su hermana.

–¿Cómo se siente después de conseguir esas marcas?

–Muy contento. Era mi regreso a las competiciones, ya que desde el pasado mes de septiembre no había participado en ninguna carrera y el resultado fue muy bueno. Paré cuando hice las 100 millas porque no quería arriesgarme a continuar en un circuito con mucho desnivel y arriesgar a lesionarme, pero estoy muy satisfecho. Conseguí el récord del mundo de mi categoría y eso supone llevar a Avilés y a Asturias por el mundo. Cualquier logro a nivel mundial tiene un gran mérito y es una motivación para seguir compitiendo. Para mí supone un orgullo y demuestra que la edad molesta, pero no impide conseguir estas marcas.

–¿Por qué corrió el campeonato italiano de 24 horas?

–El deporte está muy parado por el covid-19 y en España hay muy pocas carreras. En Italia, aún estando varias regiones en alerta roja, las competiciones se celebran con estrictos protocolos, y yo necesitaba ir cogiendo la forma de cara a poder entrar en la selección española que acudirá al Mundial de 24 horas que se disputará el mes de octubre en Rumanía.

–¿Quién le paga la participación en estas carreras?

–Nadie. No tengo ningún patrocinador. Yo me sufrago económicamente la participación en todas las carreras. El ultrafondo es un deporte minoritario y más en lo que se refiere a la categoría master. Pocos son los que se interesan por él. No me regalan ni los playeros. Mi única recompensa es dar a conocer este duro pero bonito deporte.

–¿A qué se dedica laboralmente?

–Vivo en Avilés, pero regento una farmacia junto con mi hermana desde hace 30 años en Grado. eso me permite tener cierta libertad para compaginarlo con las carreras, que son mi hobby.

–¿Cómo lo lleva su familia?

–Bien. Me apoyan en todo, tanto mi mujer como mis tres hijas. Sin ellas no podría dedicarle el tiempo que le dedico. Lo primero es la familia, pero saco tiempo para compaginarla con los entrenamientos y las competiciones. Es con lo que disfruto y en lo que empleo mi tiempo libre.

–¿Cómo empezó en este deporte?

–No me gustaba correr. De joven hice piragüismo en la Atlética Avilesina y luego cuando me marché a Santiago de Compostela para estudiar, jugué a balonmano y hockey hierba en el colegio mayor. Luego empecé a ir a la montaña y en 2010 corrí la Travesera y me enganchó, a pesar de que entré en la meta de los últimos. Poco a poco fui corriendo carreras hasta que descubrí el ultrafondo.

–Se dice que en estas carreras la mente juega un papel esencial. ¿Es así?

–Es lo más importante teniendo siempre una buena base de entrenamiento. La cabeza en una carrera de tantas horas es lo que manda. Hay que saber llevar los momentos duros, que son muchos. Yo he visto corredores de alto nivel arrastrarse, corriendo el kilómetro en ocho minutos para conseguir una medalla. Cuando estas en la salida y piensas que tienes que correr un día entero para llegar a la meta se hace muy largo y hay que estar muy bien preparado mentalmente.

–¿Le respetan las lesiones?

–Me están respetando bastante. El asfalto es muy duro y lesivo para las piernas y siempre vas al límite, pero hasta ahora estoy teniendo suerte.

–¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse de una carrera de 24 horas?

–Cuando pasas de las 14-16 horas, para que el cuerpo recupere su nivel muscular entre tres semanas y un mes.

–¿Cuáles son sus próximos objetivos?

–El principal es el Mundial de 24 horas en octubre y la Spartathlon, que será en septiembre. Es una de las carreras más duras del mundo: son 246 kilómetros entre Atenas y Esparta. Iré a una u otra. Para ir con la selección al Mundial todavía no hay criterios claros. En principio, irán cuatro corredores y yo tengo la segunda mejor marca en las 24 horas, por lo que en estos momentos tendría plaza. De todas formas, quedan todavía carreras antes, entre ellas el campeonato de España de 100 kilómetros, que se disputará en junio en Santander, y de ahí puede salir el equipo español.

–¿Piensa ya en dejar el deporte de alta competición?

–De momento, no. Es cierto que con el paso de los años el desgaste es importante y cada vez tienes más limitaciones. No obstante, espero poder seguir dos o tres años más en el actual nivel y luego será el tiempo de dar un paso atrás, aunque espero seguir disfrutando con el deporte.