Un profeta en su pueblo: así es Marcos Suárez, técnico de L’ Entregu

El técnico de L’Entregu es Marcos Suárez. El técnico cumple su sexta temporada en el conjunto del Nuevo Nalón, equipo con el que logró el ascenso desde Preferente. Con anterioridad entrenó al Titánico B, Lada Langreo y Rayo Carbayín, y con todos ellos logró el ascenso de categoría.

Marcos Suárez reconoce que no esperaba cerrar de manera tan brillante la primera fase de la competición y mucho menos ser el mejor equipo de la categoría. “La verdad es que no lo esperaba. Nuestro objetivo era luchar por meternos entre los tres primeros de nuestro grupo, pero ser campeón a falta de dos jornadas para el final y tener el mejor coeficiente de toda la categoría no entraba en los planes al principio de temporada. No esperábamos una evolución tan buena”, señala.

En la última jornada, el equipo certificó sus buenos números con una goleada al Siero. “Sabíamos lo que estaba en juego y lo que suponía ganar este partido. Para nosotros era como el primero de la segunda fase. Estaba en juego ser el equipo con mejor coeficiente y lo conseguimos”.

Para Marcos Suárez, la clave del buen rendimiento del equipo “fue comenzar bien la competición porque en una Liga tan corta el margen de error es muy pequeño. Lo hicimos bien, eso generó confianza y el equipo creyó en sus posibilidades”.

El técnico destaca también “la gran regularidad” y que “solo tuvimos dos positivos por covid-19. Eso, en la situación que vivimos dice mucho de las pautas y de la responsabilidad de los jugadores”

Marcos Suárez no oculta que ahora, tras la gran primera fase del equipo, los objetivos están claros y no los rehúye. “Está claro que vamos a intentar lograr el ascenso. Partimos con una pequeña ventaja y vamos a intentar aprovecharla. No va a ser fácil porque en esta segunda fase nos vamos a encontrar con equipos con más potencial económico y deportivo, pero no renunciamos a nada”.

En cuanto a los rivales directos en la lucha por esas dos plazas de ascenso, señaló que “Ceares y Avilés son los que más cerca están, pero no se puede descartar a nadie”, y asegura sentirse “muy contento” en una localidad de la que es natural. “Jugué en el equipo, nací y vivo aquí. Es el club de mi vida”, sentencia este profeta en su pueblo.