Cervero da su golpe más largo: la golfista ovetense jugará en Estados Unidos

El hándicap mejoraba poco a poco. “Me empecé a motivar más y en casa me apoyaban mucho. Me decían que entrenase más”. Así que con 12 años la joven Cervero tuvo que decidir: o seguir con sus amigas del voleibol o apostar por el golf. Escogió lo segundo, y no se equivocó. Cervero es una de las promesas más firmes del golf asturiano y recientemente consiguió una beca para estudiar Finanzas en Estados Unidos y seguir jugando al golf. En época de covid, con las becas al mínimo, Cervero cumplirá un sueño. “Da penina irse de Oviedo, pero sé que es lo mejor. Mis padres están contentos, y tanto ellos como yo trabajamos mucho para poder conseguirlo”.

La ovetense, que se entrena en el campo de Las Caldas, estará en la prestigiosa Universidad Lenoir-Rhyne, en Carolina del Norte, durante cuatro años. Su beca es el premio al trabajo constante. Porque la rutina de Cervero asusta. Los lunes, entrenamiento en grupo tras salir de clase. El martes, gimnasio con trabajo específico. “Todos los golfistas de élite son atletas hoy en día. Eso de que los que jugamos al golf no tenemos que estar en forma es mentira”.

El miércoles coge el autobús y se ejercita más de una hora con su entrenador, Manuel Fernández Casielles, uno de sus principales apoyos desde que era cría. “Es un fenómeno. Siempre se está informando de todo para mejorar y utiliza mucho la tecnología, que cada vez es más importante en nuestro deporte. En el golf, la relación con el entrenador es algo muy relevante”. La rutina del martes se repite el jueves, y el viernes es, sin duda, el día más especial. Cervero juega con su padre, quizás el entrenamiento más exigente de toda la semana, que además incluye piquilla. “Nos apostamos quién friega luego los platos en casa”, bromea Cervero.

Su semana de trabajo finaliza el sábado con más de dos horas de entrenamiento. En su clase alucinan. “Mis amigas me dicen que no sabrían vivir mi vida. Que hago demasiadas cosas al día. Ya estoy acostumbrada y me siento productiva”, dice Cervero, que habla como una veterana y agradece el apoyo constante de sus padres, Miguel y Begoña. “Los dos se han sacrificado muchísimo por mi carrera en el golf. Mi padre se mata para llevarme a entrenar y se lo agradezco a los dos. Son un apoyo indispensable”.

Como también lo es su tío, Diego, exfutbolista del Oviedo, emblema de la época del barro. El ovetense, que juega en el Atlético San Luqueño, es su consejero más fiel. “Siempre me está ayudando. Soy muy competitiva y a veces me desespero. Él me tranquiliza. Me dice: ‘Tú, tranquila, golpe a golpe y hoyo a hoyo’”. Marta Cervero se puso una meta el año pasado: conseguir la ansiada beca para Estados Unidos. Iñaki Eraña, exfutbolista del Sporting y gran amigo de la familia Cervero, fue el que apoyó a la ovetense para intentarlo a través de su agencia. “Fue difícil. Hay que pasar dos pruebas académicas muy duras y a la vez ir consiguiendo buenos resultados en el deporte. Si a la Universidad le interesas, siguen contactando contigo. Me acabaron llamando”, explica Cervero.

La ovetense, que tendrá que hacer la prueba de la EBAU este verano, ya está mentalizada para su cambio de vida. Lo hace por amor al golf, un deporte en el que, confiesa, sería un sueño poder triunfar. “Es una parte de mi vida muy importante. El golf es algo para todas las edades, puedes tener 8, 30 o 70 años. Es una disciplina mental que sirve para evolucionar como persona”, finaliza la golfista. Siguiente parada, Carolina del Norte. Se irá en agosto.