El covid recorta los metales del Grupo Covadonga

Los datos son significativos. En el año 2019, los deportistas del Grupo lograron un título mundial, una plata y un bronce; un oro y tres bronces europeos; 36 medallas de oro, 41 de plata y 37 de bronce en campeonatos de España; 377 títulos regionales, 276 subcampeonatos y 256 medallas de bronce, 1.033 medallas en total y participaron en 72 competiciones internacionales. Este año el club contó con 3.035 licencias.

El pasado año no hubo ningún título mundial y sí un bronce europeo. En los campeonatos de España los grupistas sumaron 28 medallas de oro, 36 de plata y 25 de bronce apreciándose ya una notable disminución, aunque nada comparable con los resultados en los distintos campeonatos de Asturias en los que sumaron 68 medallas de oro, 111 de plata y 34 de bronce que conjuntamente suman 303 metales, nada menos que 730 medallas menos que el año anterior. Las participaciones en competiciones internacionales bajaron de 72 a tan solo 15. Hubo 3.110 licencias.

Para Nacho Aybar, director deportivo del club gijonés, “esto significa que la mayor parte de los campeonatos de Asturias de los distintos deportes no se celebraron, solo hubo algunos que tuvieron lugar antes de marzo, ya que la mayoría son durante el verano”. Un dato que aporta Aybar es que “el descenso en las medallas en los campeonatos de España es mucho menor porque éstos se celebraron en mayor medida, aunque también se suspendieron bastantes, pero puede decirse que en el 2020 hemos competido más fuera de Asturias que en Asturias”.

Las suspensiones de competición y campeonatos afectan más a unos deportes que otros. Aybar cuenta que “no tiene nada que ver uno de tenis, que es uno contra uno, muy separados y generalmente al aire libre que uno de lucha, karate o judo, por ejemplo. Estos han parado durante un año y de hecho lucha ha vuelto el pasado fin de semana con el Campeonato de España de lucha”, en el que, por cierto, un representante del Grupo logró un título nacional. Los pocos campeonatos regionales que se celebraron a lo largo del 2020 fueron en categorías absolutas, ya que en las escolares prácticamente no hubo competición alguna. “El 70 por ciento de nuestras licencias son de menores de 16 años, que son las categorías escolares”, señala Aybar. El covid-19 no solo afectó a las competiciones oficiales, sino también a infinidad de otras amistosas o torneos organizados por los clubes. Aybar recuerda que “nosotros no organizamos ninguno de los que habitualmente hacemos, los suspendimos todos”.

Los más afectados fueron hockey, tenis y natación, además de la Semana Internacional de Pelota, una de las más importantes que se desarrollan en España cada año. La pandemia tuvo, sin embargo, un efecto positivo en el número de licencias, que pasó de las 3.035 del 2019 a las 3.110 del pasado año. Aybar tiene una explicación: “La gran diferencia es que aumentaron bastante las licencias en secciones que no son meramente competitivas como, por ejemplo, la de montaña, que pasó de 187 del 2019 a 242 del 2020. Y el aumento en este 2021 es aún mayor. La gente tiene ganas de salir a la montaña y estamos haciendo salidas de dos grupos de 14 con su correspondiente guía cada uno, cuando antes lo normal era que fuesen 10 o 12 personas nada más”. El director deportivo grupista asegura que “las licencias que son competitivas tampoco han disminuido, se mantienen por los seguros que conllevan”.