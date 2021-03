Tenis de mesa: El brillante regreso a casa de Raquel Bonilla

Raquel Bonilla González (Corvera, 31 de diciembre de 1992) ha regresado a sus orígenes. Y lo ha hecho con brillantez. A sus 28 años, una de las mejores jugadoras españolas de la última década, volvió a lucir los colores del Corverastur, el club con el que se inició con 10 años. Lo hizo en la primera jornada de la Primera División femenina, que se disputó en formato de concentración en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan en la que tomaron parte los equipos del Luarca, Avilés, Coyanza y Corverastur.

El equipo del Corverastur estuvo formado por Raquel Bonilla, Clara Sánchez, Adriana Belver y Ángela Pastrana. El balance para las corveranas fue de dos derrotas ante el Coyanza y Avilés, ambas por 4-2, y una victoria ante el Luarca. Raquel Bonilla marcó la diferencia en su debut, ya que ganó los seis partidos que jugó y no perdió ni un solo juego de los 18 que disputó.

“La experiencia fue muy buena. Tenía ganas de volver a jugar con el equipo en el que crecí y volver después de catorce años fue muy bonito porque vuelves a vivir todos los buenos recuerdos de aquella época”, señala la jugadora corverana.

Bonilla asegura que cuando Jesús Pastrana, el técnico del Corverastur, que fue el entrenador que marcó su carrera deportiva, le planteó la posibilidad de volver no lo dudó. “Me dijo que había un proyecto nuevo y me ofreció la posibilidad de ayudar a llevarlo a cabo. Hace un par de años que no compito a un gran nivel y me gustó la idea de poder ayudar a las jugadoras jóvenes”, apunta.

Su debut no pudo ser mejor a nivel individual, pero Raquel Bonilla, que no perdió ningún juego, le quita importancia. “La experiencia de haber jugado en División de Honor se nota mucho, a pesar de que haya bajado el nivel de los entrenamientos”, reconoce.

Raquel Bonilla estuvo de los 14 a los 18 años becada en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat y después le surgió la oferta del Arteal, equipo de Santiago de Compostela. La aceptó porque le permitía compaginar la competición con sus estudios de Magisterio “Tenía claro que quería seguir vinculada al deporte mientras me preparaba para el futuro porque el tenis de mesa no da para vivir. Y en categoría femenina, menos”, lamenta.

Por eso, Bonilla empezó a intentar labrarse su futuro. Gracias al programa de apoyo de la Xunta a los deportistas de elite, trabajó en la tienda de deportes Sprinter durante un año y luego logró su objetivo de un contrato a jornada completa en Mercadona, que dejó para dedicarse a su vocación, ya que ahora es profesora de Primaria, en la rama de Educación Especial, en un colegio de Pontevedra. Ahora, con ese respaldo para una nueva etapa de su vida, Raquel Bonilla volverá a sus orígenes deportivos en todos los sentidos, con el Corverastur, en Primera Nacional. “El Arteal me permite seguir entrenando con ellos cuando lo necesite e iré a jugar a Corvera los fines de semana que haya partido”, relata.

La segunda cita de la competición será el próximo 1 de mayo. “Estoy muy contenta con Jesús Pastrana, el entrenador es muy importante y me siento muy valorada. Intenta que las jugadoras jóvenes se vean reflejadas en mí, me tienen como un referente que ha crecido en este club y ha conseguido metas importantes en el tenis de mesa”, analiza.

En cuanto a sus objetivos de futuro deportivos, Bonilla los tiene claros: “Contribuir a que el Corverastur pueda subir a la siguiente categoría y ayudar a la base. Con ilusión y ganas se puede llegar muy lejos, a pesar que estamos en una región que no tiene las ayudas que tiene el tenis de mesa en Cataluña y Andalucía, por poner un ejemplo”.