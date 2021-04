La campeona de España juvenil de piragüismo: “Mi ilusión sería ir con España al Campeonato del Mundo junior”

–¿Qué sintió al subirse a lo más alto del podio?

–La sensación que te inunda al subirte a lo más alto, al darte cuenta de lo que has hecho y lo que has conseguido, es indescriptible. En ese momento empiezas a echar la vista atrás y te das cuenta de que todo lo sufrido hasta el momento ha valido la pena y te alegras de no haberte rendido antes, de no haber tirado la toalla.

–¿Algún objetivo más en la presente temporada?

–Voy a centrarme en la preparación de distancias más cortas, como son 200 y 500 metros, en las que me siento más cómoda y realmente llego a disfrutar, incluso más que en otras distancias más largas. Actualmente, mi objetivo son las diferentes copas y campeonatos de España de velocidad, aunque mi mayor objetivo sería intentar clasificarme para asistir al Mundial junior que se celebrará en julio en Portugal. Mi ilusión sería ganar la plaza en K-1, pero, lógicamente, el nivel nacional es realmente alto y soy consciente de que ese objetivo es muy ambicioso. Por ello, el simple hecho de poder asistir con nuestra selección a una competición de ámbito internacional sería algo increíble.

–¿Dedica a alguien la medalla de oro lograda en Sevilla?

–Para empezar, a toda mi familia, que siempre me ha impulsado a perseguir mis sueños y no pararme ante nada. Pero, concretamente, a mis padres y a mi hermano, que sufren cada carrera como si fueran ellos mismos los competidores, que me acompañan a cada uno de los viajes y que hacen hasta lo imposible para que yo pueda hacer lo que me gusta. Por otro lado, me gustaría agradecer a mi club y a todos mis compañeros, que me apoyan en todo. A cualquier técnico o piragüista de clubes externos que están constantemente pendientes de mí. Y de manera muy especial me gustaría dedicársela a mi entrenador, Óscar Martínez del Cueto, que sufre cada caída conmigo y después me ayuda a levantarme, que aguanta mis agobios dentro y fuera del agua y disfruta las victorias como si fueran propias.

–¿Cómo ve el panorama piragüístico?

–El piragüismo es un deporte minoritario que sufre muchas carencias. Sin embargo, está en alza, teniendo en cuenta que los resultados a nivel tanto nacional como internacional están siendo espectaculares. Los piragüistas asturianos han cosechados grandes resultados en este campeonato de invierno.

–¿Cree que existe discriminación en cuanto a la presencia de chicas en el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona?

–Bajo mi punto de vista, en Trasona deberían concentrar a mujeres al igual que lo hacen con los hombres, pero está claro que tienen que existir motivos de peso para no hacerlo. Estoy casi segura de que en el futuro eso cambiará y las mujeres podrán disfrutar de las instalaciones de la misma manera que los hombres.

–¿Cuál es su gran sueño deportivo?

–Para mí, seguramente como para cualquier piragüista que se dedique al ámbito de la pista, o simplemente cualquier deportista mi mayor sueño deportivo sería poder asistir a una Olimpiada y luchar por hacerme con la ansiada medalla olímpica.