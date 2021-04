El Unión Financiera de balonmano incorpora a Fanny Monrós

“Quería regresar a Asturias, que es mi segunda casa”. La lateral valenciana Fanny Monrós expresa así su satisfacción por el fichaje por el Unión Financiera Base Oviedo, al que se incorpora tras abandonar el Adesal Córdoba de la máxima categoría.

Monrós suele jugar en la posición de lateral derecho, aunque también puede actuar como extremo. Cuenta con 30 años y una amplia trayectoria que le ha llevado por Canyamelar Valencia, Mavi La Calzada, Oviedo Balonmano Femenino, KH7 Granollers, Lanzarote, Sporting de La Rioja y Adesal Córdoba. En el equipo andaluz, en Granollers y en Gijón compitió en División de Honor.

“Fue un fichaje muy rápido, Diego Lafuente me había llamado para la próxima temporada, pero me preguntó cómo me encontraba en Córdoba y me propuso venir ya”, explica la jugadora.

Las internacionales

Por otra parte, hoy concluyen las jornadas de tecnificación programadas por la Federación Española de Balonmano para los jóvenes talentos, entre los que se encuentran la extremo sierense Carla Mesa y la pivote ovetense Lorena García, ambas de 14 años. Ambas fueron convocadas junto a otras 38 jugadoras de distintos clubes de España como las más destacadas de su generación. Para Diego Lafuente, responsable de la estructura femenina del club, “Tienen mucho futuro en el balonmano asturiano”.