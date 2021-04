El ciclista Dani Navarro se estrena con su nuevo equipo, el Burgos BH, en el Gran Premio “Miguel Indurain”

Con la participación en el Gran Premio “Miguel Indurain”, mañana sábado 3 de abril, Dani Navarro dará comienzo a la que será su decimoséptima temporada en el pelotón profesional.

El corredor asturiano, que se ha incorporado a la disciplina del Burgos BH, acude a su primera carrera “con muchas ganas porque empiezo otro año después de este invierno que se me hizo muy largo al no tener equipo hasta bien tarde. Tengo mucha ilusión y voy con ganas de demostrar al equipo que todavía puedo hacerlo bien.”, explica Navarro.

Tras la carrera navarra llegará la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que también están incluidas en el calendario de Dani Navarro. El veterano escalador es consciente de que llega en inferioridad de condiciones con respecto a otros corredores que llevan meses compitiendo: “La gente viene de correr en pruebas muy importantes, como Tirreno-Adriático, París-Niza o la Volta Cataluña, y el ritmo de competición se nota. Va a ser difícil, me va a tocar sufrir, pero eso de cara al futuro es bueno”.

Con una buena base de entrenamientos, ya que a pesar de no tener equipo, no ha descuidado el trabajo de pretemporada, Navarro piensa que a finales de abril puede estar en plena forma. “Espero coger ritmo de competición y llegar en buen momento a las carreras de final de mes y estar lo mejor posible en la Vuelta a Asturias, donde me gustaría estar adelante”, resalta el gijonés.