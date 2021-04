El objetivo cumplido del Balonmano Gijón: Asegurar la permanencia en División de Honor Plata con un equipo muy joven

La victoria el pasado miércoles de La Salud de Tenerife sobre el Asmubal Meaño en partido pendiente asegura matemáticamente la permanencia del Balonmano Gijón en la División de Honor Plata a falta de cuatro jornadas para el término de la liga.

Una competición cargada de incidencias, aplazamientos y alguna grave lesión, pero en la que el equipo gijonés ha mostrado una buena imagen general que se ratifica con esta permanencia y en una temporada en la que en ningún momento estuvieron en posiciones de descenso, algo que contrasta con la pasada, en la que sufrieron hasta el último momento.

Para el entrenador, Raúl Vallejo, “al principio, y con lo que costó formar la plantilla, no pensábamos que íbamos a poder estar salvados a falta de cuatro jornadas, pero es verdad que a medida que pasaba la temporada empezamos a ver que no íbamos a pasar tantos apuros como la temporada anterior. Hicimos bastantes puntos desde el inicio”. El técnico gijonés destaca la importancia “del bloque, más que las individualidades. Si miras la tabla de goleadoras, las que más están metiendo son las juveniles, aunque están todas bastante igualadas en ese aspecto”. El reparto en la tarea goleadora habla muy bien de la labor de equipo y supone no tener que depender del acierto de alguna jugadora en concreto.

Vallejo está muy satisfecho con la defensa que está haciendo su equipo, “esa defensa tan abierta es otra de las claves”, y apunta que así se lo han dicho “varios entrenadores al final de los partidos, que les dan muchas complicaciones. La mayor parte de los equipos defiende muy atrás, con 6-0 muy cerrados, y cuando te defienden como nosotras es difícil porque generalmente están acostumbrados a otras cosas. Es una defensa arriesgada y además con jugadoras muy jóvenes, así que es otra cosa a valorar”.

Con la salvación ya asegurada quedan cuatro jornadas más en las que Vallejo asegura que tratarán de “sumar más puntos porque quitando el encuentro ante el Oviedo, que es más complicado, en el resto creo que se puede puntuar”. No obstante, el técnico no da por perdido el encuentro ante las ovetenses porque quieren borrar el mal encuentro que realizaron en el partido de la primera vuelta.

La capitana, Yael Carrera, coincide con su entrenador en la importancia que tuvo el cambio de sistema defensivo. “En el momento en que se empezó a trabajar en una defensa abierta y agresiva, con gente joven que se mueve y corre, fue una de las claves del año”. Con esa defensa “somos una pesadilla para los otros equipos”, señala Carrera, “y eso se notó al final”.

La jugadora valora muy positivamente el haber logrado la permanencia a falta de cuatro jornadas: “con todo lo que pasó esta temporada de confinamientos, lesiones y demás, estar ya salvadas es un reflejo del trabajo en equipo. La palabra ahora es tranquilidad y trabajo porque nadie nos regaló nada; somos un equipo con una media de 20 años estar ya salvadas no es casualidad”.

Yael destaca como aspectos más positivos de la temporada “sobre todo la recuperación de Alba Noriega y Capelastegui después de lesiones de 8 meses. Son dos jugadoras que aportan mucho y recuperarlas fue un empujón para todas”.

Y uno de los peores momentos fue “el partido contra el Oviedo, que salimos relajadas, veníamos de un confinamiento y eso se notó”. Quedan cuatro jornadas que, según Yael, “vamos a afrontar con la tranquilidad que supone saber que pase lo que pase ya aseguramos la permanencia, pero en tres de ellos vemos posibilidades de puntuar y el otro, ante el Oviedo, tenemos una espinita clavada”. Al Balonmano Gijón le queda medirse a La Salud, en partido aplazado en su día, Palencia, Oviedo y Carballal.