Baloncesto: El Círculo Gijón recupera a Jaime Llano para recibir esta tarde al Algeciras

El Círculo Gijón recibe a las 19 horas en el Palacio de los Deportes al Algeciras en un encuentro en el que los gijoneses buscan su cuarta victoria consecutiva, lo que igualaría su mejor racha histórica.

El equipo gijonés, que está a la espera de conocer la fecha en la que jugará su partido ante el Melilla, aplazado ya en tres ocasiones, llega a este encuentro en un buen momento y con la vuelta de Jaime Llano. Si la combinación de resultados le es favorable, el Círculo Gijón podría incluso hoy asegurarse la permanencia, aunque no es fácil que así suceda.

Para el entrenador del equipo gijonés, Nacho Galán, “Algeciras viene a jugarse sus últimas opciones a Gijón, es un equipo muy correoso que no se deja ganar con facilidad. Aunque en sus últimas salidas cayó por una amplia diferencia, lo cierto es que estuvo en los partidos hasta casi el final. No se va a dejar en ningún momento y además viene con la plantilla al completo”. Galán advierte que “aunque estamos bien y con una buena dinámica, la felicidad no dura siempre y hay que ser conscientes de la dificultad que tendrá este partido”, en el que espera “jugar como equipo como lo hicimos en las últimas jornadas, habrá que tratar de ser muy fuertes en defensa y de que ellos no pueda hacer su juego. El Algeciras no es solo Miki Ortega, que está haciendo puntuaciones muy altas y es el alma del equipo, pero está muy bien rodeado y sus pivots lo están haciendo bien”.