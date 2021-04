El club de bádminton asturiano, entre los mejores de España: En época de precariedad, doble liderato del Oviedo

En la temporada más dura, el Club Bádminton Oviedo no se apea del liderato. Sus dos equipos de elite, el de División de Honor y el de Primera Nacional, encabezan las respectivas clasificaciones pese a la importante renovación obligada por la pérdida del patrocinador principal. La escasez de dinero ha obligado a recortes tan significativos que el director deportivo, César González, ejerce de entrenador del primer equipo, mientras que el presidente, Nicolás García, viaja como delegado del segundo. Los buenos resultados avalan, entre otras cosas, el trabajo de cantera del club ovetense.

“Los jugadores se han adaptado muy bien a la incertidumbre que provoca el covid”, destaca González, en referencia a aspectos del día a día: “Los entrenamientos hay que hacerlos con mascarilla y no pueden coincidir más de cinco jugadores”. No hay tanta diferencia en los desplazamientos, aunque alguno sí ha dado lugar a situaciones curiosas: “En el último viaje se estropeó el motor de arranque de la furgoneta. Como no queríamos dejarla allí, en cada parada teníamos que empujarla hasta que arrancase”.

Lorena Uslé, veterana del equipo de División de Honor a sus 27 años, prefiere ver la parte positiva: “Poder entrenar con el objetivo de competir es una alegría porque hace unos meses no sabíamos si se podría jugar la Liga. Después de los cinco meses de parón de la pasada temporada recapacitamos y nos dimos cuenta de lo importante que es estar entre los ocho mejores de España”.

Tras once temporadas en el equipo, Uslé aspira a su segundo título, tras el de 2015: “De aquel equipo solo quedamos Alberto Zapico, Javier Suárez y yo. Siempre tuvimos buenos jugadores, todas las piezas del equipo son clave. Lo que marca la diferencia es el buen rollo entre nosotros, que cada uno sepa asumir su papel y estar cómodos”. Los compañeros de Uslé, además de Suárez y Zapico, son Álvaro Leal, Iván Villanueva, Uriel Canjura, Laura María Solís, Miguel Vicente Gázquez, Claudio Leal, Khrystyna Dzhanhobecova y Candela Arcos.

Nicolás García, presidente y eventual delegado del equipo de Primera Nacional, dice que “a pesar de la situación general y del club, ahí está el rendimiento de los jugadores. Sobre todo del B, que es el equipo con la media de edad más joven de las dos divisiones”. Los integrantes del B son Adrián Álvarez, Alejandro López, Jesús de Burgos, Juan Felipe Noguera, Adolfo López, Marcos García, Pablo Murciano, Pelayo Lucas Pinto, Covadonga Menéndez, Jana Villanueva, Laura Álvarez, Leyre Suberviola, Joachim Jakubik, Lidia Gázquez, Lucía Barrio y Olaya García.

Muchos de ellos salidos de una cantera que no deja de dar jugadores de calidad. “Siempre cuidamos la base, incluso ahora con todas las dificultades que tienen los chavales”, recalca el presidente, que espera “que mejoren las cosas y recuperar patrocinios”. Tras la pérdida de Ovida, los dirigentes del CBO agradecen el apoyo de firmas como Go Fit, Join Dental, Mercury, Zona Indoor, Verónica Esteban (podóloga), Decoraciones y Pinturas Castrillón, Contratas Gonzalo Pérez y Automóviles Jasu.

Victoria por 5-2 frente al San Fernando

El equipo de División de Honor siguió ayer su camino triunfal en el Corredoria Arena, con una clara victoria (5-2) frente al San Fernando de Valencia, lo que le confirma como líder. Dentro de quince días, en su visita al Alicante, el Club Bádminton Oviedo puede asegurar el primer puesto de la fase regular en caso de victoria.