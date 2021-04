Así fue la jornada de la Tercera División asturiana: crónicas, alineaciones y puntuaciones

La Tercera División ha comenzado su segunda fase, en la que hay tres luchas diferentes. Avilés, San Martín, Ceares, Llanes, Llanera y L'Entregu se enfrentan entre sí por dos plazas en Segunda RFEF; Lenense, Tuilla, Gijón Industrial, Titánico, Caudal y Urraca buscan clasificarse para el play-off de ascenso en el que habrá otra plaza en Segunda RFEF en juego; por último, los otros nueve equipos, buscan la permanencia en Tercera y para ello tienen que evitar quedar entre los cinco últimos clasificados de este grupo.

El descuento frustra al Avilés

El poderío físico del San Martín provocó constantes problemas a los blanquiazules, que se adelantaron con otro gol de Natalio

Avilés, 1-San Martín, 1 Real Avilés: Davo Armengol (3); Diego Pereira (1), Félix Sanz (1), Prendes (1), Sami El Anabi (1); Guille Vázquez (1), Alagy Oliveira (2); Cedrick Mabwati (1), Vitolo (1), Joao Bravo (1); y Natalio (2). Cambios: Dani Benéitez (1) por Guille Vázquez, en el min. 46. Napoleone (1) por Sami El Anabi, en el min. 63. Rafa Silveira (s.c.) por Cedrick Mabwati, en el min. 82. San Martín: Jandro González (1); Mati Malasiewicz (1), Jordan Blaise (1), Landry Talbot (1), Abou Kamate (1); Bamba Ndiaye (2), Alonso (1), Márquez (1); Monasterio (1), Cris Ebea (2); y Dorian Hanza (3). Cambios: Mathieu Mvondo (1) por Cris Ebea, Berto Laviana (1) por Márquez y Camblor (1) por Alonso, los tres en el min. 61. Cris Rubio (1) por Landry Talbot, en el min. 82. Lele Ordiz (s.c.) por Mati Malasiewicz, en el min. 82. Goles: 1-0, min. 15: Natalio. 1-1, min. 92: Dorian Hanza. Árbitro: Agudo Daza (Oviedo). Amonestó a los locales Guille Vázquez, Alagy Oliveira, Diego Pereira y Napoleone; y a los visitantes Landry Talbot, David Álvarez (suplente, expulsado por doble amarilla en el min. 89) y al técnico, Chiqui De Paz, expulsado por roja directa en el min. 56. Suárez Puerta: 300 espectadores, máximo permitido.



Sobre el regenerado pasto del Suárez Puesta, la segunda fase del campeonato arrancó para Avilés y San Martín con uno de esos partidos de mayor contraposición en su análisis. Para unos será ejemplo de rabioso fútbol de ataque; para otros, de deficiente aplicación defensiva. En todo caso, ofreció momentos de vibración suficientes para ser recordado.

De lo que la globalización está aportando al fútbol tercerdivisionario, lo más visible quizá sea el poderío físico, y el San Martín representa buena muestra de ello. Desde esa condición, el equipo de Chiqui de Paz generó abundante presencia ofensiva, con fornidos porteadores y una pantera, Dorian Hanza, que, en el primer cuarto de hora pudo con todo menos con el poste y la eficacia de Davo Armengol. Entre esas dos ocasiones, quién sí acertaba, como casi siempre, era Natalio, finalizador, con la testa, de una acción precedida por Guille Vázquez, Mabwati y Vitolo. Era un derroche de oportunidades perdidas por el San Martín.

En la segunda parte, el cobre ya se batía más en el medio campo, pero el San Martín seguía dando sensación de poder puntuar. Cris Ebea, hasta su sustitución, fue otro incordio para un Real Avilés inquieto en el entramado defensivo, trastocado por las sanciones de Pato y Albuquerque. La prolongación se le hizo muy larga, Cris Rubio ganó la línea de fondo, envió el balón a la marabunta y apareció Dorian, ahora sí, para marcar de cabeza.

Igualdad entre Ceares y Llanes

Ceares, 1-Llanes, 1 Ceares: Kike (0); Pelayo (1), Edu García (1), David Blanco (2), Aitor Cañedo (1), Héctor Zuazua (2); Llerandi (1), Juan Carlos (1), Medori (2); Juan Cueto (1), Madeira (2). Cambios: Mario Buelga (2) por Juan Cueto, min. 67. Llanes: Guillermo (2); Moreno (1), Bruno (1), Dosal (2), Pablo Álvarez (2); Laine (1), Hugh Jones (2); Gael (1), Pablo Prieto (2), Ariel (1); Ivanchu (1). Cambios: Richi (1) por Gael y Arturín (1) por Laine, min. 70. Álvaro (s.c.) por Ivanchu, min. 86. Jaime (s.c.) por Pablo Prieto, min. 90. Goles: 1-0, min. 3: Madeira. 1-1, min. 29: Pablo Prieto. Árbitro: Esmorís Ruiz de Alegría (delegación de Oviedo). Amonestó a los locales David Blanco y Aitor Cañedo y a los visitantes Ivanchu y Bruno. La Cruz: Alrededor de 300 aficionados.

Ceares y Llanes empataron a un gol en un intenso e igualado partido disputado en el campo de La Cruz, que sigue invicto esta campaña. Los locales se adelantaron muy pronto, a los tres minutos, con un gol de Madeira al contraataque tras un córner, pero los visitantes encontraron el empate en una jornada de fortuna tras un centro manso de Pablo Prieto que se le escapó entre las manos al portero local Kike. En los minutos finales, el cuadro teyero dispuso de varias ocasiones para llevarse los tres puntos, pero las paradas de Guillermo lo evitaron.

L’Entregu se afianza al frente del grupo de los mejores

Llanera, 1-L’Entregu, 3 Llanera: Alejandro (1); Félix Quero (2), Pantiga (2), Marcos Arango (2), Viti (2), Martín Pérez (3), Omar Sampedro (2), Dani González (2), Mundaka (3), Matías (2) y Javi Sánchez (2). Cambios: Fran Martín (s.c.),min. 77 por Dani González. Jukiya (s.c.), min. 77 por Mundaka. L’Entregu: Alberto (2); Álex (2), Traoré (3); Diego Nuño (3), Santi Otero (2), Imanol (2), Yosu Camporro (2), Pascual (3), Noé (2), Juan Menéndez (2) y Javi Gutiérrez (2). Cambios: Steven (1), min 61 por Imanol. Riki Vaca (1), min. 71 por Juan Menéndez. Cisse (s.c.), min. 82 por Noé. Carcedo (s.c.), min. 82 por Javi Gutiérrez. Goles: 0-1, min. 3: Traoré. 0-2, min.35: Nuño. 1-2, min. 45: Mundaka. 1-3, min. 52: Nuño. Árbitro: Quirós Pérez (Gijón). Expulsó por doble amarilla en el min. 80 al visitante Santi Otero. Amonestó a Marcos Arango y Martín Pérez, y a los visitantes Alberto e Imanol. Pepe Quimarán: 300 personas. Balón donado por Proyectos Dicar y Cafés Oquendo.

L’Entregu sigue completando una temporada espectacular y ayer comenzó la segunda fase, en la que está colocado al frente del grupo de los mejores, con una meritoria e importante victoria en el campo del Llanera. El equipo entreguín se puso por delante en la primera ocasión que tuvo tras un saque de esquina botado por Juan Menéndez y que Traoré, libre de marca, convirtió de cabeza. El tanto dejó noqueado al Llanera, que estuvo unos minutos bajo el dominio de L’Entregu. Aun así, reaccionó el Llanera, con ocasiones para Mundaka y Javi Sánchez, y, cuando el duelo se encaminaba hacia el empate, un balón parado botado por Juan Menénde acaba en gol de Diego Nuño. A partir de ahí, Pantiga tuvo una ocasión para el Llanera que desvió Alberto y justo antes del descanso Mundaka marcó un gran gol desde fuera del área que se cuela por la escuadra y recorta distancias. La segunda parte comenzó con L’Entegu marcando de nuevo por medio de Diego Nuño tras una falta botada por Pascual. Un tanto que dio tranquilidad a los visitantes. El Llanera se hizo con el dominio del partido y trató de recortar distancias, pero se encontró una y otra vez con el portero Alberto. Los locales fueron a la desesperada, pero sin éxito.

El Urraca rasca en el Antuña

El conjunto de Posada de Llanes impone su oficio ante el Caudal en el debut de Xavi Annunziata como técnico mierense

Caudal Deportivo, 0-Urraca, 2 Caudal Deportivo: Javi Porrón (1); Keko Roza (2), Keko Hevia (1), Omar (1), Pedrayes (s.c.); Fer Laserna (1), Caique (2), Robert (1), Coutado (1); Cristian (1) y Borja Navarro (1). Cambios: Ofón (1), min. 16 por Pelayo Pedrayes. Álvaro Cuello (1), min. 30 por Keko Hevia. Gabri (1), min. 79 por Coutado. Urraca C.F.: José Luis (2); Fonso (2), Suero (1), Agus (1), Campino (2); Didi (1), Sandoval (3), Meana (2); Adrián (2), Javi Alonso (2) y Ramón (1). Cambios: Expósito (1), min. 74 por Meana. Mathe (1), y Blin (1), min. 79 por Sandoval y Ramón. Luis (s.c.), min. 86 por Adrián. Goles: 0-1, min. 60: Meana. 0-2, min. 70: Sandoval. Árbitro: Fernández Ceferino. Amonestó a Agus y Suero del Urraca y a Fernando Laserna y Cristian del Caudal. Hermanos Antuña: Unos 200 espectadores.

El Urraca se llevó ayer tres puntos del Hermanos Antuña en la primera jornada de la segunda fase de la tercera asturiana, que dará dos plazas para pelear por el ascenso a la Segunda División RRFF. Xavi Annunziata se estrenaba en el banquillo local, y no pudo hacerlo con victoria en un mal partido de los mierenses, que dieron muestras de una gran fragilidad futbolística y mental. El Urraca salió bien plantado al campo, con una idea clara: replegar y contragolpear. Y el Caudal, con un dibujo similar al de Chuchi Collado pero con algún cambio en las piezas, como la entrada de Fer Laserna o de Keko Roza en el once, tenía más la posesión, aunque sin generar peligro. De hecho, no fue hasta el 40 cuando llegó el primer disparo de los mierenses a cargo de Borja Navarro. Previamente, el Caudal había sufrido las lesiones de Pelayo Pedrayes y Keko Hevia. El Urraca, por su parte, tuvo dos claras ocasiones gracias a Sandoval. En el 27, con un pase de la muerte que nadie remató. Y en el 37 con un chut raso que Porrón envió a córner. Tras el paso por vestuarios, los mierenses parecían haberle cogido el punto al partido. Un activo Cristian lo intentaba con un par de disparos en el minuto 58. Pero dos más tarde llegaba el primero de los de Pablo Detori. Meana remataba una jugada por banda izquierda con un disparo en parábola que se colaba por la escuadra derecha de Javi Porrón. Los mierenses, a remolque, intentaron igualar el choque, con una doble ocasión de Cristian y Borja Navarro a la salida de un córner en el 65. Y de nuevo, cuando se acercaban los mierenses, llegaba la sentencia. Una pérdida de balón en el centro del campo de Laserna, que pudo ser falta, permitió a Sandoval conectar un disparo potente que no pudo atajar Javi Porrón. Lo intentó hasta el final el Caudal, pero ayer, la solidez del Urraca se impuso sobre el sintético del Hermanos Antuña.

El Titánico maximiza el balón parado

Gijón Industrial, 1-Titánico, 2 Gijón Industrial: Lastra (1), Pablo (1), Diego (1), Chopa (1), Naya (1), Íker Alegre (2), Bango (1), Varo (1), Ferre (3), Riki (2) y Riki Navarro (1). Cambios: Borja (1) por Naya, min. 57 e Iván Suárez (s.c.) por Pablo, min. 87 Titánico: Rafa de Diego (1), Leyder (1), Hugo Sánchez (1), Isaac (1), Milu (1), Mathe (1), Manu Casariego (2), Barbón (2), Tibe (1), Pelayo Valle (1) y Jairo Santos (1). Cambios: Garri (1) por Barbón, min. 57; Rubén Riesco (1) por Pelayo Valle, min. 64; Prida (1) por Manu Casariego, min. 75 Goles: 0-1, min. 16: Manu Casariego; 0-2, min. 25: Barbón y 1-2, min. 36: Iker Alegre, de penalti. Árbitro: Álvarez González (Oviedo). Expulsó a Iker Alegre, con roja directa, en el min. 90. Amonestó a los locales Pablo, Riki Navarro, Hugo y Guille y a los visitantes vieron Leyder, Jairo Santos, Rafa de Diego, Hugo Sánchez, Mathe, Barbón, Prida, Rubén Riesco y Garri. Santa Cruz: Unos 150 espectadores

El Titánico se impuso en Santa Cruz sacando el máximo rendimiento al balón parado. Los goles de Manu Casariego y Barbón nacieron de una falta lateral y un saque de esquina, respectivamente, en una primera parte en la que el Industrial acortó diferencias de penalti por medio de Iker Alegre. Apretaron los gijoneses en la segunda parte, sin premio.

Cómodo triunfo del Navarro

Navarro, 3-Valdesoto, 0 Navarro: Santi Marcilla (3), Berto Edrosa (3), Santa (3), Manu Rionda (2), Guille (2), San Eloy (2), Nico Pandiani (2), Jonás (2), Christian Collazo (2), Nuño (2) y Roscales (2). Cambios: Fredo (2) por Roscales, min. 71. Juan Pablo (2) por Jonás, min. 83. José (s.c.) por Nuño, min. 91. Valdesoto: Quidi (1), Miguel Peña (1), Román (1), Alex Hornas (1), Rober (1), Manu Arbas (2), Carlos Peña (1), Riesgo (2), Aarón (2), Damián (1) y Andrés Díaz (2). Cambios: Iván Luengo (1) por Carlos Peña, min. 59. Barra (1) por Riesgo, Padrón (1) por Miguel Peña y Saso (1) por Rober, min. 70. Aitor (s.c.) por Aarón, min. 83. Goles: 1-0, min. 5: Berto Edrosa. 2-0, min. 61. Santa. 3-0, min. 94: Nico Pandiani, de penalti. Árbitro: Muñoz Suárez, de la delegación de Gijón. Amonestó a los locales Santi Marcilla y Miguel Cuesta-en el banquillo-, y a los visitantes Quidi, Miguel Peña, Rober y Román. Tabiella: Alrededor de 180 espectadores.

El Navarro se reencuentra con la victoria dos meses y medio después. Lo hizo con un cómodo triunfo ante un Valdesoto que apenas le inquietó a lo largo de los noventa minutos. Los locales marcaron muy rápido, a los cinco minutos, y luego sentenciaron en la segunda con dos goles, el último de ellos en el descuento.

Tablas en un duelo insulso en el Muro de Zaro

El Avilés Stadium saca un punto insuficiente en su lucha por la permanencia ante un sólido Condal

Avilés Stadium, 0-Condal, 0 Avilés Stadium: Javi Menes (2); Ordóñez (2), Momparler (1), Barragán (2), Zapico (1), Baba (2), Ciarrocchi (1), Omar Barro (1), Eric Fedda (1), Chini (2), Néstor Bustelo (1). Cambios: Jaime Ramos (1), min. 35 por Eric Fedda. Gabriel Ajuchi (1), min. 69 por Ciarrocchi. Samu (2), min. 69 por Néstor Bustelo. Appiah (1), min. 81 por Omar Barro. Pelayo (1), min. 81 por Chini. Condal: Mateo (2); Hugo (2), Domínguez (2), Joaquín (2), Natan (1), Borja (2), Fidalgo (1), Juanín (1), Iván (1), Miguel (1) y Enzo (1). Cambios: Hugo T. (1), min. 60 por Juanín. Christian (1), min. 70 por Enzo. Luis (s.c.), min. 89 por Natan. Árbitro: Gutiérrez Sánchez (Oviedo). Amonestó a los locales Bustelo y Omar Barro. Muro de Zaro: Unos 280 espectadores.

Avilés Stadium y Condal jugaron a cometer pocos errores y al final se llevaron un punto cada uno que deja mejor sabor de boca a los visitantes, de momento fuera de los puestos de descenso, que a los locales, que necesitan sumar mucho para seguir en Tercera División. Apenas hubo ocasiones y el dominio estuvo más del lado del Avilés Stadium. El espectáculo mejoró un poco en la segunda parte, en la que los dos buscaron tener algo más de profundidad. Los equipos se repartieron también una ocasión clara por cada bando: el Stadium tuvo una por medio de Chini, que empalmó un balón de volea que se le fue por poco. El Condal, por su parte, tuvo una ocasión muy clara en un remate de cabeza que salvó con solvencia Javi Menes.

Paso al frente del Mosconia

Mosconia, 1-Siero, 0 Mosconia: Sergio (1); Álvaro (2), Secades (2), Vicente (3), Cali (2), Fuente (2), Tuti (2), Lastra (1), Wilmer (2), Mimi (2) y Félix (2). Cambios: Pastur (2), min. 42 por Lastra. Isra (2), min. 56 por Félix. Siero: Gabri (2); Santi (1), Patón (1), Guille (1), Antón (1), Vázquez (2), Mateo (1), Ballina (1), Cifuentes (2), Álex Blanco (2) y Nelson (1). Cambios: Juan Rodríguez (1), min. 60 por Nelson. John Alex (1), min. 67 por Santi. Coto (1), min. 74 por Ballina. El gol: 1-0, min. 61: Wilmer, de penalti. Árbitro: Diego Bergareche (Oriente). Amonestó a Santi, Patón y Antón Vega de Anzo: 200 espectadores.

El Mosconia sacó adelante un partido condicionado por el mal estado del terreno de juego. Los de Grado suman así una victoria muy importante en un partido en el que fueron superiores al Siero y que se llevaron de penalti.

Borja Noval resuelve un choque físico

Lenense, 0-Tuilla, 1 Lenense: Javi Torres (1); Álex Otero (2), Carlos Díaz (1), Nacho Prieto (1), Julio (2), Jairo (2), Abel García (1), José Santullano (2), Pablo Sánchez (2), Ousmane (1) y Carlos Blanco (1). Cambios: Luis del Río (2) por Jairo, Pelayo Castañón (1) por Carlos Blanco y Luismi (1) por Nacho Prieto, todos ellos en el min. 67. Berto Arias (s.c.) por Julio, min. 78. Jito (s.c.) por Abel García, min. 85. Tuilla: Emilio (1); Leto (2), Pablo Prendes (2), Beni (2), Jandro (1), Álvaro Pozo (2), Nacho Méndez (2), Borja Noval (2), Viesca (1), Nacho Arce (1) y Marcos Iglesias (1). Cambios: Yoni (s.c.) por Álvaro Pozo, min. 77. Cris Alonso (s.c.) por Marcos Iglesias, min. 83. David (s.c.) por Viesca, min. 91. El gol: 0-1, min. 63: Borja Noval. Árbitro: Sahelices Puga (Gijón). Expulsó por doble amarilla al local Luis del Río en el min. 94. Amonestó por los locales a Nacho Prieto, Luismi, al entrenador Alfonso Arias y al delegado Toni Fernández, y por los visitantes a Leto. El Sotón: 150 espectadores.

El Tuilla terminó imponiéndose en un partido muy físico y disputado, con ocasiones repartidas, gracias a un gol de Borja Noval tras una prolongación de Javi Torres. El Lenense buscó la igualada hasta el último momento y, de hecho, tuvo una clara ocasión Luis del Río en el segundo minuto de descuento tras un disparo con la derecha que salió rebotado y que el meta Emilio despejó en una gran intervención. En el 94 se pidió mano por un defensor del Tuilla que el árbitro no apreció.

El Colunga hunde al Vallobín con un gol en la recta final

Vallobín, 0-Colunga, 1 Vallobín: Marcos (2); Gulín (2), Adrián Fuertes (3), David Casaprima (2), Pedro Roza (2), Adrián Trelles (2), Robi (3), Tito (2), Nacho Cabal (2), Keke (2) y Nacho García (2). Cambios: Pablo (1) por Pedro Roza, min. 60. Adrián Yeratti por Keke (1), min. 60. Colunga: Santi (2); Julen (2), Ablanedo (2), Dani Corgo (2), José Antonio (2), René Montoto (3), Pablo Martínez (3), Kevin (2), Marcos Blanco (2), Zucu (2) y Raúl Carballo (2). Cambios: Ángel (1) por Julen, min. 69. Josín Remuñán (1) por René Montoto, min. 69. David (s.c.) por Raúl Carballo, min. 75. Adrián (s.c.) por Kevin, min. 90. Pablo Iglesias (s.c.) por Zucu, min. 90. El gol: 0-1, min. 83: Pablo Martínez. Árbitro: Nicolás Menéndez Riestra (Gijón). Amonestó por parte local a Tito y Nacho García, y al visitante René Montoto. Municipal de Vallobín: 160 espectadores.

El Vallobín se queda muy tocado en su lucha por la permanencia tras perder en casa ante un Colunga que sacó partido de un gran disparo de Pablo Martínez desde fuera del área en la recta final del partido. Fue un severo castigo para los locales, que tras un primer tiempo de muchas precauciones por las dos partes habían dado un paso adelante en el segundo tiempo.