El Real Avilés: Nueva fase, nueva imagen

El Avilés está decidido a que esta temporada sea el punto de partida de una nueva época, que ponga punto y final a varios años en las profundidades de Tercera División. Así, para el partido que marca el inicio de la segunda fase, programado este mediodía en el Suárez Puerta con el San Martín como rival, el club ha realizado un lavado de cara en el estadio. Lo más llamativo es el segado del césped, en círculos, que recuerda a los estadios mexicanos durante la disputa del Mundial 86.

El protagonista de la operación ha sido el encargado del mantenimiento del campo, Emilio Menéndez, que se ha dado un pequeño lujo tras haber sufrido continuos aguaceros en los partidos en casa de la primera fase. Las mejoras no se han quedado en el césped, sino que también se ha mejorado el aspecto de la rotonda.

En el terreno deportivo, el equipo blanquiazul es consciente de la importancia del partido de hoy y el técnico local, Luis Rueda, ha puesto especial énfasis en evitar cualquier tipo de confianzas a pesar de que todo el mundo considera al Avilés favorito ante el San Martín de Chiqui de Paz.

La convocatoria de Rueda está compuesta por Davo, Jaime Robledo, Prendes, El Anabi, Joao, Chechu, Pereira, Alagy Oliveira, Dani Benéitez, Félix Sanz, Guille Vázquez, Luca Napoleone, Samu Pérez, Cedrick Mabwati, Vitolo, Natalio y Rafa. Quedan fuera por lesión Edu Cruz y Palanca, y Albuquerque y Pato por sanción.

En los días previos al partido, el entrenador del Avilés subrayó la filosofía que viene manteniendo desde que llegó al cargo, centrarse en el próximo partido y no mirar la clasificación. “No partimos de cero, vamos con desventaja respecto a otros equipos, pero con la misma idea: solo tenemos en la cabeza el San Martín, no me planteo ningún objetivo a largo plazo”, apunta.

Y la receta la tiene clara: “Presión tenemos todos; depende del carácter de cada uno, pero hay que disfrutar este momento. Hay que tener en cuenta que estuvimos fuera del play-off, así que ahora hay que afrontar esta liguilla sabiendo que vamos a enfrentarnos a los tres mejores del otro subgrupo”.