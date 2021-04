El entrenador del Oviedo Baloncesto pone calma ante el buen momento del equipo: “Tenemos que tener los pies en el suelo, todavía no hemos empatado con nadie”

Natxo Lezkano quiso echar un poco de hielo al entusiasmo que está despertando la racha de victorias en la que está inmerso el Liberbank Oviedo y, sin negar el buen trabajo que están haciendo, sí que advirtió de que esto acaba de empezar: “Tenemos que tener los pies en el suelo y ser conscientes de lo que somos y de lo que no, y de que todavía no hemos empatado con nadie. Estamos haciendo las cosas bien y punto final; ahora podemos ir a Granada y nos pueden pintar la cara fácil. Tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos, disfrutar del momento y tener ambición, pero sabiendo que somos el equipo que somos”.

Las palabras de Natxo Lezkano, eso sí, llegaban un poco tarde, puesto que los elogios del técnico del Castelló, Toni Ten, uno de esos entrenadores que engrandecen la LEB Oro por lo bien que juega su equipo y por el buen ambiente que genera con los rivales, cuando gana y cuando pierde, elevaban al OCB por encima del resto de contendientes: “El Oviedo ha estado un par de marchas por encima, que es lo que le viene pasando en los diez o doce últimos partidos y por eso han ganado tantos partidos, porque no podemos igualar ese ritmo y cuando digo ritmo digo carreras, velocidad, calidad de bloqueos, cambios de ritmo, botes duros, penetraciones, movimientos sin balón... me refiero a todo, van un par de escalones por encima de los rivales a los que se enfrentan, entre ellos nosotros”.

Volviendo a las palabras de Lezkano, el técnico vasco sí que reconoció que están cumpliendo “la hoja de ruta”: “Estamos haciendo las cosas bien, aprovechamos las oportunidades en Alicante y Almansa y en casa hemos cumplido; era el objetivo que teníamos para esta primera vuelta: ganar dos partidos fuera de casa, a ser posible los dos primeros, y los dos de casa; con lo cual, de momento estamos siguiendo la hoja de ruta y ahora vamos a Granada a darlo todo y a ver si nos salen las cosas, creo que sin nada que perder”.

Lezkano, que no suele destacar a ninguno de sus jugadores de forma individual, sí que elogió la entrega de Norelia: “Está jugando muchos minutos a pesar de no estar al 100%, pero no se le está notando porque es una máquina, es un fiera, va a tope todos los días”.