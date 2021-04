El asturiano Abelardo deja el Alavés: “Es lo mejor”

“No he sido capaz de dar con la tecla para que el Alavés encuentre el camino para lograr la permanencia en Primera, no quiero buscar culpables de todo lo que está pasando y embarrar el camino”. Son algunas de las expresiones que utilizó Abelardo para despedirse del Alavés, en el que puso ayer punto final a su segunda etapa como técnico. “Quiero que el Alavés se salve y por eso tomo esta decisión tan dura”, apunta el técnico asturiano, evidenciando que es él el que decide dar un paso al lado tras reunirse con el secretario técnico del club blanquiazul.

En la carta del adiós, Abelardo asegura que no es un hombre que se caracterice por rendirse o tirar la toalla, pero como “profesional honesto” cree que lo mejor es dejar paso a otro en el banquillo: “Cuando uno no es la solución, forma parte del problema y es mejor que, ahora que todavía hay tiempo de cambiar el rumbo del equipo, venga alguien que se sienta capacitado para hacerlo y con el que los jugadores consigan el objetivo”, añade.

Abelardo Fernández regresó el pasado mes de enero al banquillo del Deportivo Alavés para cumplir una segunda parte de su aventura en el club vitoriano que no fue buena en resultados, con 5 puntos de 33 posibles. Su vuelta hacía presagiar un nuevo éxito albiazul después de lo que había conseguido en su primera etapa, con la salvación de la categoría en la temporada 2017-18 y la gran campaña posterior, con el récord de puntos logrados por los babazorros en su historia en la primera vuelta de la máxima categoría.

Sin embargo, el inicio esta vez no fue nada bueno. El 5-0 encajado en Copa del Rey ante el Almería fue un duro golpe en los planes del asturiano. En la Liga se estrenó ante el Sevilla y el buen juego del equipo no se tradujo en resultados, una tónica que se repitió en varias de las once jornadas con el Pitu en el banquillo.

El primer punto llegó en su tercer partido liguero, con un empate a cero ante el Getafe, que se mejoró con un triunfo ante el Real Valladolid. Sin embargo, la capacidad defensiva que demostró el equipo albiazul en la primera etapa del asturiano no fue la misma en la segunda. Barcelona y Real Sociedad endosaron 9 goles al Alavés en dos jornadas consecutivas y comenzaron unas dudas que se confirmaron con la derrota contra Osasuna, un rival directo.

Desde entonces, las deficiencias propias y la mala suerte coleccionaron un mal resultado tras otro. El duelo ante el Celta de Vigo, con tres goles en veinte minutos, fue el principio del fin.

Pero no solo en lo deportivo ha tenido un mal balance el conjunto vitoriano. Por el camino ha resultado damnificada la figura de Lucas Pérez, quizás el jugador con más calidad del equipo.

Abelardo desveló los roces con el gallego y confirmó sus malas relaciones en el último duelo disputado. Esta y otras situaciones serán las que tendrá que resolver el próximo inquilino que llegue al banquillo albiazul.

El capitán del Deportivo Alavés, Manu García, dijo tras la marcha de Abelardo que siempre le estará “agradecido” por su trabajo en la segunda etapa.

“Eskerrik asko, Pitu. Gracias, míster, por tus ganas, tu ayuda y tu cariño, no ha salido bien pero siempre te estaré agradecido. Nos seguiremos viendo”, manifestó el vitoriano a través de su perfil personal de Twitter.

Manu García fue uno de los jugadores que coincidió con el Pitu en las dos etapas que el gijonés se ha sentado en el banquillo babazorro.