Calleja, sustituto del asturiano Abelardo: “Entre todos salvaremos al Alavés”

El entrenador madrileño, de 42 años, afronta su primera experiencia como entrenador profesional lejos del Villarreal, club en el que se formó hasta llegar al primer equipo castellonense, al que entrenó en dos etapas casi consecutivas.

“Cuento con absolutamente todos los jugadores, van a ser necesarios todos. Esto lo vamos a sacar entre todos y no podemos quitar a nadie de en medio. No sé qué ha podido pasar en el pasado, pero me centro en el ahora y cuento con todos”, declaró en la rueda de prensa de su presentación respecto a si mantendrá apartado a Lucas Pérez como hizo su predecesor, Abelardo.

“Intentamos estar lo más unidos posible en un momento de máxima dificultad, tenemos que aportar cada uno lo mejor de nuestras posibilidades y debemos de hablar de fútbol”, zanjó el director deportivo, Sergio Fernández.