Los refuerzos del Balonmano Base Femenino para subir de categoría: llegan la portera Eva Martín y la central Cami Méndez

El Unión Financiera Base Oviedo va en serio en su intención de colocar al equipo femenino en la División de Honor Plata. Para ello se ha reforzado en este final de temporada, primero con la lateral Fanny Monrós y ahora con la portera Eva Martín y la central Cami Méndez. “Nos van a aportar mucho”, asegura el entrenador del conjunto ovetense, Diego Lafuente, que confía en asegurar en las próximas semanas la presencia en la fase de ascenso.

Eva Martín (Zaragoza, 1990) procede del Jesmon Balonmano Leganés, de la División de Honor Plata, una categoría que ya conocía por su paso por el Getasur, aunque la mayor parte de su trayectoria deportiva ha transcurrido en el Osuna, de la Primera Nacional madrileña. “Estoy muy ilusionada. Fue un proceso muy rápido, cuando me contaron el proyecto me lo pensé lo justo. Me vine para aquí a vivir la experiencia y a seguir aprendiendo”, declara Martín.

Por su parte, Cami Méndez (Buenos Aires, 1997) llega a Oviedo desde el Deporcyl Fuentes Carrionas de Guardo, Palencia. Lleva jugando desde noviembre en España, país al que llegó tras jugar en el Vicente López argentino. “Recibí una llamada, me hicieron la propuesta y es una buena idea. Me vine de Argentina para jugar al balonmano y estoy muy ilusionada”.

El técnico del equipo, Diego Lafuente, apunta que se aprovecharon “oportunidades que ya conocíamos” y analiza la aportación que puede tener cada una de los fichajes: “Fani es una jugada con mucho lanzamiento exterior, que va a aportar mucho en defensa. Es experta, una referencia en esta categoría, y a nivel de grupo muy buena compañera. En cuanto a la portería, estábamos compitiendo con una juvenil, a la que estamos muy agradecidos, pero es una jugadora en desarrollo y necesitamos a alguien más contrastado para aspirar a subir. Eva, a sus 30 años, está consagrada, nos va a aportar muchísimo. En cuanto a Camila, que ya la conocía de mi etapa en el Mavi, como a Fani, es muy versátil y muy vertical”.

La hoja de ruta del Unión Financiera pasa por amarrar el título en los dos próximos partidos, ante el Grupo y frente al Siero. Este último tiene algo más de dificultad, aunque en la Pola las ovetenses ya ganaron de seis. A partir de ahí, subraya Lafuente, “tendremos otros cuatro o cinco partidos para preparar fuerte la fase de ascenso”.

La idea del club es solicitar ser sede de la fase de ascenso, aunque de momento solo es un proyecto. Primero toca cerrar el liderato, que clasifica para la lucha por subir, y la Federación pedirá candidaturas cuando acabe la Liga regular.