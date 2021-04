Baloncesto, LEB Plata: El Círculo gana 76-68 al Alega Cantabria y ya es el matagigantes de la Liga

El Círculo Gijón dio ayer un gran paso para asegurarse la permanencia al conseguir la victoria ante el Alega Cantabria, segundo clasificado, y a juicio del entrenador local Nacho Galán “la mejor plantilla del grupo”. Sin embargo, en la tarde de ayer los cántabros se vieron claramente superados por un Círculo Gijón que volvió a jugar en equipo, mostró una gran defensa, hubo aportaciones de todos los jugadores e hizo borrar la mala impresión que habían dejado el pasado domingo en su partido ante Algeciras. El conjunto gijonés logró esta temporada vencer en el Palacio de los Deportes a los dos grandes equipos de la categoría, el Juaristi en su momento y ayer el Alega Cantabria, y revelándose como el matagigantes del grupo.

Los gijoneses salieron fuertes y acertados desde el inicio con un Marcos Portález muy activo y efectivo y el Círculo Gijón acabó el primer cuarto con cinco puntos de ventaja. Pero el equipo de Torrelavega cuenta con una plantilla muy larga de jugadores, lo que permite a su entrenador hacer constantes cambios y rotaciones y poder imprimir un ritmo alto al partido, algo que el conjunto gijonés no podía hacer por su menor número de efectivos. La reacción cántabra llegó en el segundo cuarto en el que, tras ir perdiendo por una diferencia de 10 puntos, los visitantes se fueron al descanso con una desventaja de tan solo dos, 35-33.

En la reanudación se mantuvo la igualdad y el Alega Cantabria llegó a gozar de una ventaja de cuatro puntos, pero los gijoneses no se descompusieron y con parcial de 7-0 retomaron el mando y así se mantuvieron hasta el final. El Círculo Gijón llegó a tener una ventaja de 13 puntos, 69-53, que le ponía en franquicia la victoria, pero los gijoneses se complicaron el final. Un parcial de 0-5 y dos pérdidas consecutivas en ataque, 73-68, hizo que lo parecía iba a ser un final tranquilo no lo fuera. Sin embargo, el Alega Cantabria también cometió errores en esos momentos finales y la victoria se quedó en casa. Un triunfo que momentáneamente devuelve al Círculo Gijón a puestos de play-off por el ascenso, aunque no deja de ser una clasificación un tanto ficticia dado el gran número de partidos aplazados que quedan por jugarse.

El Círculo Gijón, en teoría, juega el domingo en Melilla ante el Enrique Soler, que se encuentra en cuarentena y cuyos jugadores pasarán el viernes un test PCR. No será hasta ese momento cuando se sepa si ese encuentro se jugará como estaba previsto o tendrá que ser aplazado.

El que ya tiene fecha es el partido pendiente ante este mismo equipo: será el próximo miércoles.