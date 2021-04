Las historias de Andrea y Carmen, las centenarias del Oviedo Balonmano: "Es un orgullo"

Carmen y Andrea se convertirán hoy en centenarias con el Oviedo Balonmano. Las dos jugadoras del club ovetense llegarán hoy a esa cifra de partidos en el encuentro que las carbayonas disputarán a partir de las 19.30 horas ante el Asmubal Meaño. Para Carmen García-Calvo será su partido cien de Liga, mientras que para Andrea Carbajal será la misma cifra con la camiseta del Oviedo en todas las competiciones nacionales.

Carmen García-Calvo tiene 22 años, es natural de Toledo y llegó al Oviedo Balonmano Femenino en el verano de 2016. Es su quinta temporada en el equipo, si bien una de ellas (la temporada 2018-2019) la pasó prácticamente completa en el dique seco por una lesión de rodilla. Carmen ha disputado 99 partidos de Liga de División de Honor Plata Femenina con el Oviedo Balonmano Femenino, en los que ha marcado 326 goles. Sus mejores registros goleadores los está consiguiendo esta temporada, en la que lleva 104 goles, coincidiendo con que esta temporada ha pasado a jugar de extremo derecho cuando en las anteriores campañas jugaba de lateral derecho y sólo actuaba ocasionalmente en el extremo. “Cuando llegué a Oviedo no esperaba llegar a esta cifra. Es un orgullo y estoy encantada de poder hacerlo con el Oviedo”. Carmen apostó por el club ovetense hace cinco años: “Tenía más ofertas de equipos cerca de casa, era mi salto a un equipo senior, decidí probar y me salió bien”. Carmen realizó en Oviedo la carrera de Magisterio y ahora está preparando las oposiciones, a la vez que es entrenadora del equipo alevín y ayudante en el juvenil. “Aquí estoy muy a gusto, me siento integrada y me gustaría seguir”. Sobre la temporada del equipo lamentó que “no conseguimos disputar la fase de ascenso, pero estuvimos luchando con las mejores”

Andrea Carbajal tiene 23 años, es gijonesa y llegó al Oviedo Balonmano Femenino en la temporada 2017-2018, con lo que está cumpliendo su cuarta campaña en el equipo. En este tiempo lleva disputados 95 partidos de Liga de División de Honor Plata Femenina, 2 partidos de Copa de la Reina y 2 partidos de fase de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola. “Llegar a cien partidos es importante y me siento muy orgullosa”. Andrea, que acabó recientemente los estudios de guía turística, destaca que “la intención del equipo es quedar lo más arriba posible en la clasificación, por lo que pueda pasar al final.

Por otra parte, el Siero recibe hoy en su pista al Cleba a las 18.45, mientras que el Balonmano Gijón lo hará mañana, a las 12.00 horas, ante el Palencia.