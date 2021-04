La crónica del Oviedo Baloncesto: se quedaron cortos

En la primera parte el Liberbank Oviedo no fue el de otros partidos. Es difícil mantener un nivel de juego tan elevado durante tanto tiempo y también lo es que los rivales no pongan remedios para frenar a un equipo que está llamado tanto la atención en la Liga. El hecho es que el OCB no fue capaz de correr como le gusta ni se vio esa superioridad física de jugadores como Norelia y Kabasele. Por el contrario, el pívot más dominante del Granada, Cheikh Fall, se hizo un solar bajo el aro y acabó la primera mitad con diez puntos y seis rebotes.

La superioridad de Granada se vio también en la dirección de juego, donde Lluis Costa y Christian Díaz demostraron por qué son dos de los jugadores más cotizados de la LEB Oro. Ellos, con Costa poniendo el tempo y Christian Díaz los puntos, llevaron el choque a un terreno muy favorable para los andaluces y encontraron grietas en una defensa, la del OCB, en otros partidos prácticamente inexpugnable y a la que en Granada se le vieron las costuras.

El OCB sobrevivió a esos veinte minutos primeros del partido fundamentalmente por el talento de Brown, que fue capaz de hacer canastas de mucho mérito (acabó la primera mitad con 11 puntos), y por algunos arreones en los que se vieron reflejos de exhibiciones pasadas. La diferencia al descanso, eso sí, no fue excesiva (39-13) y mantenía la esperanza para el equipo asturiano. Necesitaba el OCB empezar a dominar en la batalla del rebote y, con ello, ponerle al choque un ritmo más vivo.

Y en la segunda parte estuvo cerca de conseguirlo. En el tercer cuarto se cerraron muchas vías de anotación para Granada, que ya no encontraba con tanta facilidad a Fall ni sus bases jugaban con tanta comodidad. La pena fue que el OCB no fue capaz de acompañar este cambio con un acierto parecido al de otros encuentros. A Speight se le vio algo menos iluminado que días pasados y Frey no terminar de acertar en sus lanzamientos en momentos importante. Tampoco Alonso Meana tuvo su día en esa faceta.

El partido seguía vivo en el último parcial y ahí sí que se vio un poco de la chispa de otros días. Con un impresionante Oliver Arteaga y con un Norelia dispuesto a todo por darle la vuelta al marcador, el hecho es que los azules remaron y remaron hasta apretar el partido: a 2:48 del final estaban tres abajo (64-61) después de un gran triple de Speight. Fue ese el momento en el que a Oviedo se le vio más cerca de someter a su rival, pero un par de errores en ataque acabaron con un triple de Bropleh (otro de esos jugadores que todos los equipos de la LEB Oro querrían en sus plantillas) devolvió la tranquilidad (69-63) a 1:16 del final. Lo siguió intentando el OCB, con un Brown incansable, que acabó el partido con 23 puntos, tirando del carro. No pudo ser. El Oviedo Baloncesto cayó con honor ante todo un equipazo.