Crónicas, resultados, imágenes y puntuaciones: así fue la jornada para los asturianos de Segunda B

El Langreo se da un gustazo ante el Dépor (1-0)

Unión Popular de Langreo: Adrián Torre (3); Miguel Santos (1), Gonzalo (3), Alain (2), Puras (1); Álvaro Muñiz (2), Marenyà (3), Jorge Hernández (1); David (2), Allyson (2), Ketu (2). Cambios: Adrián Llano (1) por Jorge Hernández, min. 74. Cristian (s. c.) por Ketu y Álvaro Gómez (s. c.) por Álvaro Muñiz, min. 88. Deportivo de La Coruña: Lucho García (3), Eneko Bóveda (2), Mujaid (2), Borja Granero (1), Héctor Hernández (1); Diego Millares (1), Bergantiños (2), Agbo (1); Keko Gontán (3), Miku (2), Rayco (1). Cambios: Raí (1) por Rayco, min. 59. Claudio (1) por Bergantiños, Borges (s. c.) por Eneko Bóveda y Lara (s. c.) por Agbo, min. 81. Goles: 0-1, min. 78: Álvaro Muñiz. Árbitro: Fuente Martín (comité cántabro). Amonestó a los visitantes Rayco y Bergantiños. Nuevo Ganzábal: Asistieron 300 socios, el número máximo permitido dadas las restricciones fijadas para intentar frenar la propagación del coronavirus.

El Unión Popular de Langreo dio una alegría histórica a su afición derrotando al Deportivo en el Nuevo Ganzábal (1-0) y mantiene sus opciones de ascenso. Con 28 puntos, el equipo que dirige Ángel Rodríguez está en la cuarta posición, a tres del Numancia, que ocupa la segunda posición. La victoria del equipo azulgrana ante un club de postín fue la recompensa al juego serio y ordenado de los locales. Álvaro Muñiz anotó el gol del triunfo en el minuto 78 en una jugada que nació de un centro de Puras al área que cabeceó Adrián Llano y le cayó a David. Éste pasó el balón a Álvaro Muñiz, que batió al portero del equipo gallego.

En un encuentro con ritmo, la primera ocasión, en un tramo de idas y venidas, fue para el club langreano. El disparo de Ketu fue interceptado por un rival. A los diez minutos, Villares no acertó a meter el balón en la meta de Adrián Torre en una opción clara tras un centro de Keko Gontán.

Álvaro Muñiz lo intentó cuando estaba a punto de cumplirse la media hora del partido con un tiro desde fuera del área y no cogió portería por poco. Antes de llegar al final de los primeros cuarenta y cinco minutos, Lucho García desbarató una ocasión del Langreo en un enredado ataque, deteniendo el disparo de David.

La segunda parte comenzó con el equipo gallego mandando, aplicando una presión más alta. A los quince minutos Miku se plantó delante de Torre pero su disparo se marchó cerca del palo.

Tras el gol de los locales Rubén de la Barrera hizo tres cambios y el Deportivo redobló sus esfuerzos para no marcharse de Ganzábal sin puntuar. El conjunto de Ángel Rodríguez no claudicó ante el asedio al que lo sometió el equipo gallego en los minutos finales y los tres puntos se quedaron finalmente en Langreo, para celebración de los aficionados. Los puntos logrados ayer son los que ha sumado en los dos primeros partidos de la segunda fase el conjunto azulgrana, que perdió en el encuentro previo con el Racing de Ferrol fuera de casa. Este fin de semana viajará para medirse al Compostela, al que le saca dos puntos en la clasificación.

El entrenador del Langreo, Ángel Rodríguez, aseguró que la de ayer fue una “victoria de prestigio ante un buen rival, que seguramente quedará por delante de todos en este grupo”. “La primera parte fue fantástica”, señaló antes de elogiar a sus jugadores. “Estoy orgulloso del vestuario que tengo, son unos titanes”, añadió. El técnico resaltó la importancia de este encuentro y tras vencer, dijo, “las opciones siguen ahí”. “Vamos a pelear hasta el último día. Me gustaría jugarnos en la última jornada en casa subir a una categoría superior”, comentó antes de advertir que esta es una tarea “complicada”. El entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, comentó que “ahora toca levantarse” y que “seguimos dependiendo de nosotros”.

El Marino se trabaja el punto ante el Compostela (0-0)

Marino: Buru (2); Iván Fernández (1), Emilio Morilla (2), Trabanco (2), Miguel Prado (2), Guaya (2); Nacho Matador (1), César Suárez (2); Luis Morán (2), Enol (1) y Álex Arias (2). Cambios: Lora (2) por Nacho Matador, min. 69. Chiqui (2) por Enol, min. 69. Borja Álvarez (1) por Iván Fernández, min. 75. Orviz (s. c.) por Emilio Morilla, min. 83. Borja Rodríguez (s. c.) por Guaya, min. 83. Compostela: Pato (1); Pereira (1), David Soto (2), Guille Torres (2), Jimmy (2), Baleato (3), Samu (2), Bicho (2), Miki Villar (2), Josiño (1) y Brais Abelenda (2). Cambios: Gabri (1) por Pereira, min. 63. Juanpa (1) por Josiño, min. 63. Antas (s. c.)_por Bicho, min. 85. Árbitro: Rezola Etxeberría (Comité Vasco). Amonestó por el Marino a Buru, Trabanco y Nacho Matador;_y por el Compostela, a Guille Torres. Miramar: Unos 300 espectadores.

Sin mayores aspiraciones en esta segunda fase de la competición, el Marino sigue trabajándose todos los puntos. Como ayer, cuando plantó cara a un buen Compostela, que pudo adelantarse en el marcador, ya que incluso falló un penalti, pero sufrió al final, cuando los luanquinos tuvieron las mejores ocasiones.

El Compos sorprendió con una presión que dificultaba mucho la creación de juego local. A los diez minutos tuvo su primera oportunidad por medio de Baleato, el mejor de los visitantes, con un remate que salió desviado. El Marino caía en muchas pérdidas de balón y le costaba llegar al área del Compostela. Había poca fluidez y pocas ideas porque los hombres clave de los luanquinos estaban anulados.

Tras el descanso, el Compos siguió mandando y, apoyado en el trabajo de Baleato, el partido se jugaba más en terreno local. A los 67 minutos llegó la mejor ocasión, tras un error de Nacho Matador en una cesión a Buru. El portero luanquín derribó a Brais Abelenda y el recién incorporado Juanpa fue el encargado de lanzar el penalti, que el guardameta local contrarrestó con una buena intervención.

Esta jugada sirvió de revulsivo a los de Manel, que se sacudieron el dominio gallego y pasaron a controlar el choque. A quince minutos del final, Pato detuvo un lanzamiento de falta de Guaya y dos minutos más tarde el Marino tuvo una triple ocasión, por medio de Chiqui, Guaya y Luis Morán, pero ninguno tuvo el acierto necesario para superar a Pato.

Poco después fue Chiqui quien tuvo la oportunidad de dar la victoria al Marino, tras un buen centro de Emilio Morilla, pero su cabezazo en boca de gol se fue alto. En el añadido, Jimmy estuvo a punto de sorprender con un potente disparo que salió desviado y Álex Arias, tras combinación con Luis Morán, tampoco pudo concretar.

El entrenador del Marino, Manel, aseguró tras el 0-0 de ayer ante el Compostela que “estoy satisfecho del trabajo de los jugadores porque hay que valorar el nivel del Compostela, que para mí fue el mejor equipo que pasó por Miramar. Vamos a seguir compitiendo para intentar acabar lo más arriba posible, como hemos hecho hasta ahora, aunque hayan mermado las opciones”. Por su parte, el técnico del Compos, Yago Iglesias, señaló que “nos faltó acierto de cara al gol para llevarnos los tres puntos”.

El Lealtad empata ante el Coruxo (0-0)

Lealtad: Bussmann (1), Miguel Obaya (2), René Pérez (2), Jordi Pola (2), Gayoso (2), Kofi (1), Piniella (3), Maissa (3), Juan López (1), Gabri (2) y Saha (2). Cambios: Iriondo (2), por Piniella, min. 61. Unai (2) por Juan López, min. 76. Coruxo: Alberto (2), Ricardo (1), Pablo (2), Borja (2), Aitor Aspas (2), Antón (2), Mateo (2), José Manuel (2), Mohamed (3), Jacobo (2) y Aarón (1). Cambios: Esteban (s.c.) por Ricardo, min. 63, José Rivera (1) por Esteban, min. 74. Jonathan Vila (1) por Borja, min. 83. Arbitro: Imanol Irurtzun Artola, del comité navarro. Expulsó al local Miguel Obaya en el minuto 66. Amonestó a los visitantes Pablo, Antón y Jonathan Vila. Les Caleyes: Unos 150 aficionados.

Lealtad y Coruxo se repartieron los puntos en un partido muy igualado y condicionado en parte por la gran cantidad de agua caída sobre el césped de Les Caleyes, lo que dificultó en especial el juego ofensivo de ambos equipos.

En la primera mitad, el Coruxo entró mejor en el partido y llevó el mando del tramo inicial. No obstante, la primera ocasión de peligro cayó del lado local, con un disparo escorado de Kofi que se marchó alto. El Coruxo comenzó a avisar con un activo Mahamed, que remató de cabeza un centro de Aarón a las manos de Bussmann. Al poco tiempo Aarón volvió a crear peligro con un tiro desde fuera del área que se marchó desviado. Pasada la media hora del encuentro, el Lealtad comenzó a reaccionar. Se plantó mejor en el campo y comenzó a llevar la iniciativa del juego, la que no abandonaría hasta el final del partido. Saha dispuso de una ocasión, con un remate de cabeza que atrapó bien Alberto y al filo del descanso Maissa tuvo la más clara para inaugurar el marcador. El jugador senegalés remató de manera acrobática un centro de Juan López y el balón se marchó rozando el poste de la portería gallega.

En la segunda mitad, el Lealtad siguió con la misma intensidad del tramo final del primer período. Llevaba el peso del partido, pero sin conseguir crear claras ocasiones de gol. En el minuto 66 se produjo la expulsión del local Miguel Obaya. El lateral recibió una falta en campo contrario, se revolvió y clavó los tacos en el cuerpo de un rival, por lo que fue expulsado. En esta misma falta, el centro de Kofi fue rematado por Saha y el balón se marchó desviado. Pese a quedar media hora para el final con un jugador menos, el Lealtad no se echó atrás, siguió llevando la iniciativa en busca de la victoria.

Gabri avisó con una falta desde la frontal, que superó la barrera, pero detuvo el meta visitante, y Maissa, de nuevo, con un disparo de volea, creó peligro ante la meta de Alberto. Pese a los intentos ofensivos, los locales no dispusieron de más ocasiones.

En cambio, fue el Coruxo, ya cuando se jugaban los minutos de prolongación, el que dispuso de una oportunidad para llevarse la victoria, en un centro de Aarón desde la banda derecha que remató Mohamed de cabeza por encima de la portería de Bussmann.

El entrenador del Lealtad, Clemente Sánchez, destacó ayer tras el empate ante el Coruxo que “el punto es agridulce. Estamos contentos con el trabajo y el esfuerzo del equipo, pero no conseguimos una victoria que se nos está resistiendo”. Clemente añadió que “el estado del terreno de juego nos obligó a desplegar un juego directo y cuando nos quedamos con un jugador menos, a falta de media hora, optamos más por guardar el punto que teníamos y no pusimos tanto empeño en poder lograr los tres puntos”.

Punto insuficiente del Cova ante el Guijuelo (3-3)

Covadonga: Aitor (1), Castiello (1), Aitor Ferrero (1), Artabe (1), Álvaro García (1), David González (1), José Luis (2), Jaime (1), Secades (2), Diego (2) y Font (1). Cambios: Sergio Ríos (3) por Secades, Manu Pozo (s.c.)_por Font y Javi Martón (s.c.)_por David González, min. 66. Naredo (1) por Castiello y Manu Blanco (1) por Álvaro García, min. 74. Guijuelo: Salcedo (1), Damián (1), Lucas (1), José Martínez (1), Julián Razvan (1), Carlos Rubén (2), Isma Cerro (3), Deco (1), Kamal (1), Lolo Pla (2) y_Pino (2). Cambios: Cristóbal (1) por Deco, min. 61. Raúl Parra (1) por Lolo Pla y Miguel (1) por Isma Cerro, min. 74. Eharraly (1) por Julián Razvan, min. 90. Goles: 0-1, min. 14. Pino. 0-2, min. 41. Lolo Pla. 1-2, min. 44: Secades. 1-3, min. 59. Isma Cerro. 2-3, min. 77: Sergio Ríos, de penalti. 3-3, min. 87: Sergio Ríos, de penalti. Árbitro: López Parra, del comité cántabro. Amonestó a los visitantes Deco y Raúl Parra. J.A. Rabanal: Alrededor de 150 espectadores.

El Covadonga tuvo que igualar por dos veces la ventaja de dos goles que había conseguido el Guijuelo para lograr un punto insuficiente para sus aspiraciones de permanencia. El partido tuvo dos tiempos muy diferenciados. En la primera parte, el dominio fue visitante. El Guijuelo tuvo el control del juego ante un Covadonga que no encontraba el sitio. El primer aviso del Guijuelo sería el 0-1, en un disparo de Pino desde la frontal ante el que nada pudo hacer Aitor Rodríguez. En el tramo final de la primera parte llegó el 0-2, en un saque de esquina botado por el exjugador del Sporting Isma Cerro, que remató Lolo Plana. Los locales acortaron distancias poco después en una buena jugada por la banda derecha del Covadonga, con centro final de Font para que Secades batiera a Salcedo.

En la segunda mitad, el Covadonga pudo lograr el empate en una clara ocasión de Diego, pero sin embargo fue Isma Cerro el que consiguió ampliar la ventaja en el marcador con el tercer gol que parecía encarrilar la victoria de los visitantes. Pero un penalti por derribo de José Martínez sobre Diego fue transformado por Sergio Ríos, acortando las distancias. Un nuevo penalti de Raúl Parra sobre Sergio Ríos fue transformado por éste último para establecer el empate definitivo. El Cova se lanzó a por la victoria, pero sin suerte.

Fermín Álvarez, entrenador del Covadonga, era consciente de que el punto conseguido ayer ante el Coruxo tiene poco valor. “En nuestra situación, necesitamos sumar de tres en tres. Tenemos que realizar partidos más completos. No estuvimos bien en la primera mitad en la que ellos fueron superiores y luego fuimos a remolque”. Además, Fermín Álvarez señaló que “no tenemos la mentalidad para ser un equipo rocoso a nivel defensivo y lo estamos pagando, como ocurrió en la primera mitad en la que cometimos claros errores y encajamos dos goles”.

El Sporting B empata con polémica ante el Pontevedra (1-1)

Sporting B: Christian Joel (1); Enol Coto (2), Pelayo Suárez (1), Zalaya (2), Pablo García (2); Mateo Arellano (2), Mecerreyes (2), Lucas Suárez (1); Koné (2), Gaspar (2), Iván Elena (2). Cambios: Pelayo Pérez (1) por Mecerreyes y César (1) por Iván Elena, min. 58. Álex Oyón (1) por Lucas Suárez, min. 74. Álvaro Santamaría (1) por Koné y Diego Sánchez (1) por Pablo García. Pontevedra: Cortes (1); Santi Figueroa (1), Víctor Vázquez (1), Xisco Campos (2), Zabaleta (2); Imanol García (1), Adrián Cruz (1); Charles (2), Sabater (2), Álex González (1); Rufo (2). Cambios: Borja Martínez (2) por Sabater, min. 70. Oier Calvillo (1) por Charles, min. 85. Goles: 1-0, min. 45: Koné. 1-1, min. 50: Charles, de penalti. Árbitro: Sesma Espinosa. Amonestó a los locales Pelayo Pérez, Pelayo Suárez, Álex Oyón y Sergio Guerrero (fisioterapeuta) y a los visitantes Charles y Víctor Vázquez. Campo número 1 de Mareo: Sin público.

Sporting B y Pontevedra firmaron ayer en Mareo un empate a uno marcado por la polémica del penalti que sirvió a los visitantes para empatar. Los rojiblancos suman una nueva jornada sin ganar, aunque siendo superiores a su rival en muchos tramos del encuentro. Con este empate, las opciones de permanencia rojiblancas se complican aún más.

Salió el Sporting B al césped consciente de lo que se jugaba. En los primeros cinco minutos gozó ya de las primeras ocasiones del encuentro, naciendo en la banda izquierda ocupada por Pablo García y Gaspar Campos, que disputó sus primeros minutos del año con el filial. La tromba sportinguista apaciguó con el paso de los minutos, pero no así la intención de llevarse los tres puntos. El Pontevedra no encontró la primera ocasión del encuentro hasta el minuto 38, tras una buena jugada colectiva que finalizó con un centro de Zabaleta a la cabeza de Charles. El remate del veterano delantero se fue por muy poco. El premio para los locales llegó en la última jugada de la primera parte. Los rojiblancos fueron capaces de trenzar un contraataque de libro, en el que participaron Iván Elena, Gaspar Campos y Lucas Suárez, que tuvo la pausa para poner el balón al segundo palo, donde llegaba libre de marca Koné, que definió por bajo a Cortes, adelantando a los rojiblancos.

El Pontevedra salió a la segunda parte espoleado por el resultado en contra. Los gallegos comenzaron dominando hasta que en el minuto cuatro de la reanudación el colegiado señaló el punto de penalti por mano de Pablo García. La decisión fue muy protestada por los locales, asegurando que el balón había impactado en el pecho del defensor y no en el brazo. El colegiado no dudó y Charles, con clase, convirtió la pena máxima engañando a Christian Joel. El Sporting B no se conformó con un empate que parecía valer más a los visitantes y lo siguió intentando hasta el pitido final, con más ganas que acierto.

“La labor arbitral influyó mucho en que no pudiéramos llevarnos la victoria”. Así de claro se mostró Sergio Sánchez tras el encuentro entre el Sporting B y Pontevedra, que los gallegos empataron con un dudoso penalti. “La sensación que tenemos todos es que el balón va hacia afuera del área, no es peligro de gol”, explicó, “Pablo se encuentra con el balón, que le va a pegar en el pecho o la cara y no puede correr con las manos atrás”. Además, también protestó un posible penalti a Álex Oyón al final del partido. Sergio Sánchez confía en que, a pesar de los dos empates consecutivos, “cuando logremos una victoria, encadenaremos otras”.

El Vetusta no puede con el Salamanca (0-0)

Vetusta: Berto Hórreo (1), Jorge Mier (1), Ugarte (1), Armenteros (1), Fran Pacolí (2), Rober Sierra (1), Guille Bernabéu (1), Eloy Ordóñez (1), Dani Sandoval (1), Álex Meléndez (1) y Javi Cueto (1). Cambios: Alberto Fuentes (1) por Guille Bernabéu, min. 37. Álex Suárez (1) por Eloy Ordóñez, min. 65. Erik Aguado (1) por Álex Melémdez y Steven (1) por Javi Cueto, min. 78. Salamanca: Javi Benítez (1), Arroyo (2), Ayala (1), Sepúlveda (1), Candelas (1), Fer Llorente (1), Antonio Amaro (2), Camacho (1), Juancho (1), Sergio Molina (1) y Javi Navas (1). Cambios: Ohemeng (1) por Javi Navas, min. 67. Mora (s.c.) por Fer Llorente, min. 82. Telles (s.c.) por Camacho y Kristian (s.c.) por Juancho. Árbitro: Bueno Prieto, del comité madrileño. No mostró ninguna tarjeta. El Requexón: Partido disputado a puerta cerrada, con terreno de juego en buenas condiciones.

El Vetusta y el Salamanca empataron a cero en un partido aburrido, sin prácticamente oportunidades de gol para ninguno de los dos equipos, resultado que viene a demostrar la igualdad existente en esta fase de permanencia, como prueba el dato que los cuatro encuentros disputados en esta jornada en el grupo finalizaron con empate.

En la primera mitad, tuvo más el balón el Salamanca, pero sin conseguir acercarse con peligro a los dominios de un seguro Berto Hórreo, a excepción de un remate al poste de Javi Navas, a pase de Arroyo, en el minuto diez. El Oviedo quiso reaccionar, pero le costó llevar el control del juego. Sandoval lanzó el primer aviso con un disparo que se marchó alto en el minuto 15, y Javi Cueto dispuso de dos oportunidades. En la primera de ellas no acertó a controlar con garantías el balón, lo que posibilitó el despeje de la zaga visitante. En la segunda que remató de cabeza fuera un centro de Sandoval. Dos acercamientos de Dani Sierra y Dani Sandoval, sin peligro, dieron paso a la lesión a diez minutos del descanso de Guille Bernabéu, lo que llevaría al técnico local, Emilio Cañedo, a retrasar a esa posición a Alex Meléndez, ocupando Alberto Fuentes la banda derecha. Los últimos minutos de la primera mitad sirvieron para que el Salamanca se acercase con peligro, con un remate de Sergio Molina. La polémica llegó con un claro penalti de Javi Benítez sobre Rober Sierra, que el árbitro no señaló.

La segunda parte mantuvo la misma tónica, aunque con menos ocasiones por parte de ambos equipos. Según avanzaba el encuentro daba la impresión de que los dos equipos se conformaban con el empate. Solo merece destacar una aproximación por parte de los visitantes, que llegó en un centro de Arroyo que Camacho remató flojo a las manos de Berto Hórreo, y que puso punto final a un partido muy igualado y con escasas ocasiones.