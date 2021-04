Daniel Pérez, la historia del allandés que triunfa en China ganando carreras de montaña

El asturiano Daniel Pérez (Pola de Allande, 1979) ganó ayer la carrera de montaña “Laoshan Trail” celebrada en la localidad china de Nanjing. “Es una gran alegría. No empecé demasiado fuerte, pero en la segunda mitad aceleré y pude ganar. Estoy muy contento”, explicaba ayer Pérez nada más bajarse del avión en Shenzhen, la ciudad china donde reside.

Pérez lleva viviendo en el país asiático desde 2009. Llegó a Hong Kong gracias a una beca del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) y luego se trasladó a Shenzhen, donde trabaja en una gran empresa de logística y convive con su pareja. Lleva más de un año sin pisar Asturias por la pandemia, aunque se consuela ganando carreras de montaña, su pasión desde el año 2013.

“En China hay una afición tremenda a correr. Además, como la gente vive muy agobiada en las ciudades, es como una especie de vía de escape de la rutina. Los corredores tienen mucho nivel”, explica Pérez, que anteriormente había cosechado buenos resultados en otras carreras, pero nunca había quedado primero en China.

El país asiático ha vuelto a la normalidad tras lo peor de la pandemia: no hay toque de queda ni restricciones severas más allá de ir con mascarilla, pero a las carreras ya no acuden deportistas internacionales por la situación sanitaria. “A ver si todo va mejorando poco a poco. Hasta ahora, los extranjeros no nos podíamos vacunar y a partir de ahora empezarán. De momento, esperaré para volver a casa. Actualmente se puede salir de China, pero si un residente en el país asiático opta por ello al regreso debe guardar cuarentena obligatoria en un hotel.