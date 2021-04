Toni Malla: “Estamos muy cerca del objetivo, pero no podemos relajarnos”

El técnico del Unión Financiera, Toni Malla, considera que esta victoria otorga una gran tranquilidad al equipo para afrontar las seis jornadas restantes. “Era importante conseguir la victoria porque nos permite mantener la diferencia con los rivales, y teniendo en cuenta que tenemos un partido menos, nos pone muy cera de la fase de ascenso. De todas formas, tenemos que ser cautos. Lo tenemos cerca, pero no podemos relajarnos porque todavía no lo hemos conseguido”. A pesar de todo, Toni Malla reconoce que ya empezó a echar cálculos y números. “Si ganamos cuatro de los seis partidos que nos quedan estaremos en la fase de ascenso. Con cinco victorias, seremos campeones de grupo·. Esta última circunstancia tiene su importancia porque el primer clasificado se enfrentaría en la segunda fase con dos segundos y un primero, mientras que de quedar en la segunda posición, los rivales serían dos primeros y un segundo. “Nuestro objetivo es el primer puesto y no podemos relajarnos. Tenemos que intentar mantener la misma línea de trabajo para conseguirlo”.

Con respecto al encuentro del pasado sábado en Avilés, el técnico reconoció que “los derbis son siempre complicados, prueba de ello es que el Unión Financiera nunca había ganado en la pista de la Atlética y eso influye en la mentalidad de los jugadores. Fue un partido que tuvo alternativas. En los primeros minutos pudimos romper el partido, pero su portero tuvo intervenciones de mucho mérito. Luego, ellos ajustaron bien las marcas y fueron superiores en todas las facetas, mientras que nosotros cometimos muchos errores. En la segunda mitad reaccionamos bien, la clave estuvo en que defendimos muy bien y la portería también estuvo a un gran nivel. Aunque se acercaron en el marcador, tiramos de oficio para controlar el partido”.

De los seis partidos que le quedan al Unión Financiera, Toni Malla considera que los más complicados serán “ante Salamanca, Palencia y el derbi ante el Villa de Luanco. Salamanca es un rival complicado; Palencia es uno de los equipos que nos ha quitado puntos y aunque el Villa de Luanco no está en su mejor momento, se trata de un derbi”.

Toni Malla asegura que “el equipo sigue creciendo paso a paso a nivel de juego. Somos la mejor defensa de todos los grupos de España y el equipo crece desde atrás”. En cuanto a su favorito para ocupar la otra plaza que da derecho a jugar la fase de ascenso, indicó que “me gustaría que fuese un equipo asturiano, Finetwork o Atlética, se lo merecen por su trabajo, pero es cierto que Soria tiene cierta ventaja”.