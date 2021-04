Una diana de prestigio

Álvaro Muñiz nació en Gijón, pero a los cinco años se trasladó a Cartagena, localidad de la que es natural su madre, ya que a su padre, José Manuel Muñiz, que fue técnico del Estudiantes cuando en el equipo gijonés militaba Abelardo, le salió un trabajo allí. Se formó en las categorías inferiores del Cartagena, equipo del que salió para comenzar un largo periplo por varios clubes. El Pájaras Playa, que entrenaba Luis Rueda fue el primero, para seguir luego en el Cartagena B, Moratalla, Caravaca-La Unión, Burgos, Mar Menor, Marino de Luanco, La Hoya-Lorca, Pontevedra, Lealtad, Formentera, Ibiza, Inter de Madrid e Inter Turku finlandés.

El centrocampista señaló que se decidió a salir de España “porque consideraba que en Segunda B ya lo había hecho todo. No tuve la suerte de pegar el salto al fútbol profesional y me apetecía cambiar de aires, aprender un nuevo idioma y tener otra experiencia”. La decisión asegura que “salió muy bien. Me permitió conocer compañeros nuevos, un fútbol diferente, ya que en España es más táctico, y jugar la Europa League. La experiencia fue muy gratificante”. Su regreso a España se debió “a motivos familiares. Mi novia tuvo dos abortos y quería estar cerca de ella y de mi familia”. Y a la hora de elegir equipo no se lo pensó. “Tenía más ofertas, mejores económicamente, pero yo quería jugar en un equipo que tuviese opciones de subir a Segunda Pro y cuando surgió la posibilidad del Langreo no me lo pensé”. Lleva poco más de dos meses, pero no se arrepiente. “Estoy muy a gusto. Es un club familiar y me integré muy rápido”.

Sobre el partido ante el Deportivo, indicó que “el entrenador nos recordó que jugábamos en nuestro campo y que nos olvidásemos del escudo del rival. El Deportivo es un equipo que ha marcado una época en España, todos le recordamos en la Liga de Campeones, pero nosotros somos un equipo que compite muy bien, en especial en los partidos de casa, y conseguimos una victoria muy importante que nos permite no perder la distancia con los equipos de arriba”.

Álvaro Muñiz no suele marcar muchos goles. Desde que llegó al Langreo lleva dos, pero señalados, ante el Numancia y ahora ante el Deportivo. “Al final todos valen lo mismo. Es cierto que estos tienen más repercusión, sobre todo el que marqué al Deportivo, siento un poco de vergüenza porque ahora soy el foco de atención, cuando lo verdaderamente importante es la buena sensación que dejó el equipo. Concedimos muy poco ante un gran equipo y logramos una victoria que nos permite seguir con opciones de luchar por el ascenso”.