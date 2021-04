El presidente del Belenos, ante el play-off: “Se lo vamos a poner difícil a La Vila”

El Pasek Belenos sabe que el domingo tendrá delante a un rival de un nivel espectacular, un equipo, La Vila, que cuenta con jugadores del nivel de Matías Tudela, internacional con la selección española, y cuyo único objetivo es el ascenso a la máxima categoría, en la que los alicantinos ya estuvieron, llegando a competir en Europa. Felipe Blanco, presidente del equipo avilesino, tiene claro que será muy difícil ganar, pero también advierte de que, una vez llegados a este punto, sus jugadores van a ir a por todas y sin presión: “Nos tienen que ganar, si quieren pasar la ronda nos van a tener que ganar y se lo vamos a poner complicado”.

Pero lo más importante para Felipe Blanco no es lo que pueda suceder el domingo sino lo que ya se ha logrado: “Estamos entre los veinte mejores equipos de España”. Un éxito que les empuja a buscar recursos para financiar un viaje que convierte a la eliminatoria del play-off de ascenso a División de Honor en un premio envenenado, puesto que no solo tienen que afrontar un desplazamiento largo a Villajoyosa (Alicante) sino que ese esfuerzo no se verá recompensado con un partido de vuelta en casa en el que poder celebrar lo logrado y despedirse, en el caso de que cayeran eliminados, delante de su afición.

“A esto hay que ponerle ilusión y trabajo, pero sin duda es una paradoja porque supone un gasto mayor sin ningún ingreso extra”, analiza el presidente del club, que lo asume también como un reto para ellos: “El deporte de competición también es esto, ser capaz de conseguir recursos para llevar este tipo de cosas adelante”.

Un reto que no es pequeño, puesto que el club ha estimado que el viaje a la ciudad alicantina les va a salir por unos 7.000 euros. Por ello, han abierto un número de cuenta para que todos los simpatizantes del club colaboren con ellos. Una iniciativa que ayer, cuando aún no se habían cumplido 24 horas desde que se puso en marcha, ya había recaudado 800 euros. “Estamos muy contentos, también tenemos un par de bares que han puesto una hucha para colaborar con nosotros”, dice Blanco.

Pero el gesto que quizás más ha conmovido al presidente es el de sus jugadores. Y es que a varios de ellos se les acababa el 15 de abril el contrato o la beca con la que se les compensaba y todos los que están en esa situación han pedido al club jugar gratis el play-off de ascenso. “Es un gran gesto de unos jugadores que han demostrado tener un compromiso deportivo muy importante, además a un nivel elevadísimo, y en este caso también un compromiso humano”, señala Felipe Blanco.

Todo ello hace que el presidente de la entidad esté dispuesto a hacer todo lo que este en su mano para que todo salga bien y el viaje a la localidad alicante sea un éxito: “La caída de ingresos esta temporada ha sido brutal y hay que transportar a 31 personas, lo que supone 31 desayunos, 31 comidas, 31 cenas, pero ya tenemos el viaje más o menos organizado”. La idea es salir el viernes, en torno a las doce de la noche, con la idea de ahorrarse esa noche de hotel. El club estima que llegarán en torno al mediodía del sábado, irán al hotel, comerán, darán un paseo, dormirán la siesta y por la tarda entrenarán un rato. El partido será el domingo al mediodía y después emprenderán el viaje de vuelta.