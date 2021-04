El covid se ha cruzado en el camino del Avilés, inmerso en la lucha por asegurar su participación la temporada que viene en la 2ª RFEF, una de las nuevas categorías del fútbol aficionado. El club comunicó ayer la detección de cuatro positivos en la entidad, un jugador y otros tres miembros del club, con lo que lo normal es el aplazamiento del partido que debía disputar el domingo al mediodía en el Suárez Puerta ante el Llanes. Ayer a última hora el club blanquiazul continuaba a la espera de confirmación oficial por parte de la territorial asturiana.

“Se han detectado cuatro positivos por covid-19 en las pruebas PCR que se han realizado esta mañana a la plantilla, cuerpo técnico y personal del club. Siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias, quedaron suspendidos automáticamente los entrenamientos, quedando todo el personal aislado en sus respectivos domicilios. Los cuatro positivos (un jugador y tres miembros del club) se encuentran en buen estado de salud. El Real Avilés Industrial puso inmediatamente en conocimiento a la Federación Asturiana de Fútbol y a Sanidad”. Así rezaba el comunicado emitido ayer al mediodía por el club avilesino.

El equipo dirigido por Luis Rueda confiaba en sumar ante el Llanes el primer triunfo de la segunda fase, después de dos empates en las jornadas iniciales ante el San Martín en casa (1-1) y L´Entregu fuera (0-0). Desde la llegada de Rueda al banquillo, el Avilés solamente ha perdido un encuentro, en el Hermanos Antuña ante el Caudal (1-0), pero de momento los resultados son demasiado cortos como para dar caza a los dos primeros del grupo, que son L´Entregu y Ceares.

Por otra parte, el Avilés ha decidido unirse a la campaña “Todos juntos a La Vila” puesta en marcha por el Belenos Rugby para conseguir recursos con los que sufragar el desplazamiento a Villajoyosa para disputar la fase de ascenso. A falta de perfilar los detalles, la entidad futbolística asumirá los gastos de alojamiento de la expedición avilesina, que supera la treintena de personas.

“El gesto es impresionante y nos viene de lujo. Recibí un wasap de Diego Baeza (dueño del Avilés) en el que me pregunta si puede llamarme. Cuando hablamos, me dice que le gustaría colaborar con nosotros, que sabe que tenemos repercusión en la ciudad y que buscamos apoyos. Así que le presenté el presupuesto y al final me dijo que nos iba a ayudar con el tema de la estancia”, explica Felipe Blanco, presidente del Belenos.

El desplazamiento a Villajoyosa (Alicante), sede de una eliminatoria a partido único contra el poderoso La Vila, tiene salida el viernes 23 a las once de la noche para un partido fijado al mediodía del domingo 25. La aventura está presupuestada en unos 7.000 euros entre los gastos de viaje, alojamiento y comidas. Una cantidad que el club espera reunir con la ayuda de las instituciones y las donaciones populares, que ya han superado los dos mil euros y que proceden de jugadores, familiares y aficionados, pero también de excomponentes del club y hasta de jugadores de equipos rivales. “El apoyo popular es tremendo”, confiesa Blanco.