El Gijón Basket retoma la liga ante el Culluredo

Así lo reconoce el entrenador, Fran Sánchez: “después de este parón de dos semanas afrontamos los tres últimos partidos de liga con la intención de ir a por la victoria en todos ellos, empezando por el de este fin de semana ante el Culluredo, independientemente de que ya no tengamos un objetivo concreto a nuestro alcance. No nos jugamos nada ni por arriba ni por abajo, pero entendemos que hay que darlo todo para no desvirtuar la competición. Si nosotros estuviéramos en esa tesitura querríamos que cualquier equipo, aunque no se juegue nada, fuera también a por la victoria como si de la primera jornada se tratara”.

El rival de mañana se está jugando la permanencia en la categoría, pero hay más equipos implicados y el técnico gijonés quiere ser totalmente imparcial y, como en cada partido, hasta ahora saldrá a ganar.

Fran aseguró que su equipo hizo “buenos entrenamientos esta semana y esperamos dar una alegría a nuestros aficionados, que se han llevado una pequeña decepción al no estar arriba al final. Por eso queremos ganar estos dos encuentros que aún tenemos en casa”.

La gran temporada que el Gijón Basket estaba haciendo y en la que aspiraba a clasificarse para la fase de ascenso se vio frustrada por las lesiones de dos hombres importantes como Michu y José Antonio López. Perder a estos dos hombres en una plantilla no muy larga de efectivos mermó el potencial del equipo, que aún así se mantuvo en la lucha hasta hace un par de jornadas, en las que dos derrotas consecutivas les alejaron definitivamente de la lucha por la primera posición.