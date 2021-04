Nacho Galán, tras la clasificación del Círculo para el play-off de ascenso a LEB Oro: “Lograr cierta continuidad fue la clave para la reacción del final”

El Círculo Gijón finalizó la liga regular en un gran momento de forma, como lo demuestra sus siete victorias en los últimos ocho partidos, lo que le ha supuesto su primera clasificación para el “play-off” por el ascenso a la LEB Oro, un logro por el que muy pocos hubieran apostado al comienzo de la temporada. Su entrenador, Nacho Galán, considera el objetivo cumplido y lo que quiere es disfrutar de lo que venga.

–¿Una temporada por encima de lo esperado?

–Se cumplió el objetivo, que era la permanencia, y además logramos clasificarnos para los “play-off”, que es un hito para la historia del club y casi si me apuras del baloncesto de Gijón, así que creo que hay que estar contentos con lo conseguido.

–En cuanto hubo un poco de continuidad en entrenamientos y partidos este equipo dio un gran salto de calidad.

–Este equipo estaba hecho de jugadores nuevos en su mayoría, que no se conocían entre sí y a los que había que acoplar. Eso se hizo muy difícil porque además se iban cayendo jugadores por culpa de las lesiones y luego no había continuidad. Al inicio no tuvimos partidos en casa y luego tuvimos que parar nosotros 27 días por culpa de los positivos en enero. Luego, cuando jugábamos, eran muchos partidos en pocos días. Así era imposible poder tener una línea de trabajo. En cuanto hemos podido tener esa línea de trabajo se ha visto que el resultado es muy diferente.

–¿Las lesiones fueron lo peor de la temporada?

–Sin lugar a dudas. Primero porque no te permite hacer una mínima planificación porque de un día para otro te quedas sin algún jugador porque se lesionaba. Eso crea una cierta sensación de alerta en el resto del equipo que hace incluso trabajar con precaución. Sabemos que el deportista siempre está expuesto a las lesiones, pero cuando se producen lesiones tan graves y tan seguidas como nos pasó pues todo el mundo se lo piensa antes de emplearse a fondo.

–Lesiones al margen, ¿cuál ha sido el momento más delicado de la temporada?

–Al principio, porque no éramos capaces de encontrar el ritmo e incluso entraron las dudas sobre si el sistema que estábamos empleando era el adecuado o no. Pero fuimos firmes pensando que sí lo era y al final los resultados y la forma de jugar, que es muy vistosa, nos dio la razón. Pero es cierto que en aquellos momentos se generó alguna duda.

–¿Y la clave de la reacción?

–Pienso que fue conseguir una cierta continuidad, el poder mantener el bloque de jugadores y el poder entrenar y jugar con regularidad. También creo que el partido de Zamora, en el que al descanso tuvimos una charla muy potente todo el equipo. A partir de ese día se trabajó fenomenal.

–Ahora viene el “play-off” con el Menorca con el primer partido en el Palacio de los Deportes el próximo domingo día 25. ¿La presión es para el equipo balear?

–Menorca s un equipo que está construido para ascender, tienen varios jugadores con experiencia en la ACB, son jugadores mayores pero con una calidad demostrada. Tiene una plantilla muy compensada por dentro y por fuera. Acaban de despedir al entrenador por perder dos partidos, y eso que iban segundos. Han fichado a un entrenador que viene de la ACB. Está claro que ellos no tienen otra cosa en la mente que no sea subir y son los favoritos. Pero nosotros vamos a pelear y a tratar de explotar nuestras posibilidades y, ¿por qué no?, dar la sorpresa.

–¿Puede ser una eliminatoria entre un gran juego interior y otro muy bueno de perímetro?

–Menorca creo que tiene un equipo muy compensado. Nosotros es cierto que nuestros jugadores exteriores están anotando muy bien, pero eso se consigue gracias a que por dentro podemos hacer peligro y los rivales muchas veces dejan liberados a los jugadores exteriores, porque si no lo hacen podemos anotar por dentro, como pasó en algunos partidos. Todo el mundo hace su trabajo.

–¿Es el momento de tratar crecer a partir de esta plantilla?

–Claro que nos gustaría, pero la realidad es que nuestro presupuesto es de los más bajos de la categoría y con la gran temporada que están haciendo aquí lo normal es que tengan ofertas de equipos más poderosos y que puedan irse. Lo que es seguro es que haremos lo posible por mantener el bloque y empezaremos a trabajar en ello en cuanto acabe la temporada.