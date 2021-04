El Vetusta, noqueado

Un gol en el descuento de la primera parte y otro en los primeros minutos de la segunda derribaron la resistencia del Vetusta en el campo del Coruxo, donde fue superado por el equipo local y acabó encajando una goleada con dos nuevos tantos en la recta final del partido.

Vigueses y ovetenses eran conscientes de lo mucho que se jugaban ayer en el campo de O Vao, y por ello intentaron adelantar líneas para que el contrario no estuviera cómodo. De entrada, el Coruxo no conseguía hacer el juego que lo llevó a ser el mejor local en la primera fase del campeonato, aunque poco a poco fue el que consiguió llegar con más claridad al área contraria, sobre todo con oportunidades de Moha y Aarón.

A pesar del creciente dominio de los vigueses, el cuadro asturiano conseguía conectar de vez en cuando alguna peligrosa, que se disipaba al aproximarse al área. Con dos equipos arriesgando lo mínimo, el colegiado prolongó la primera parte tres minutos, tiempo en el que el Coruxo aprovechó un barullo en el área para marcar.

Tras la reanudación, el Oviedo B buscó más profundidad por banda con la entrada de Prada, y durante los primeros minutos de juego, tras el paso por el vestuario, apretó a un Coruxo que aguantaba como podía el empuje asturiano. Sin embargo, poco a poco el Oviedo B fue perdiendo fuerzas, y a los diez minutos encajó el segundo tanto, en una jugada precedida por un potente disparo de Silva desde el vértice del área que el guardameta del Sporting B despejó a córner. Antón sacó y Chevi, llegando desde atrás, marcó el segundo gol de los vigueses.

Emilio Cañedo, entrenador del Oviedo B, no tardó en reaccionar e hizo dos cambios para reforzar el centro del campo y meterle más presión al partido. El encuentro estaba mucho más abierto, y las contras del Coruxo llevaban mucho peligro, aunque la mejor ocasión para el cuadro asturiano, llegó en el minuto setenta y uno, cuando Gassan no llega en el segundo palo a un balón centrado desde la derecha. En la recta final del encuentro, Pedro Vázquez y Silva cerraron con sendos nuevos goles la importante victoria del Coruxo.

“El resultado no dice la verdad del partido”

Para Emilio Cañedo, técnico del Vetusta, “el resultado no dice la verdad del partido. Dos goles en el cuarenta y seis de cada parte, un gol de estrategia... la verdad, si no cuidas esos detalles en este tipo de campos puedes salir goleado, pero es verdad que no es un partido de cuatro a cero. Quizás tampoco sea un partido en donde hayamos hecho méritos para ganar, ni mucho menos, ni siquiera a lo mejor para puntuar”. Cañedo se mostró dolido porque “no solo perdimos, sino que perdimos el golaverage en un hipotético empate final. Esas cosas que no nos podemos permitir. Perder puedes perder en todos los sitios, pero hay que perder con otra imagen. Toca hacer borrón y cuenta nueva y pensar en los dos siguientes partidos”.