Crónicas, resultados y puntuaciones de los partidos de los asturianos de Segunda B

Pontevedra CF: Álvaro Cortés (s.c.); Santi Figueroa (1), Churre (1), Xisco (1), Eneko Zabaleta (1); Adrián Cruz (1), Imanol (1); Oier (1), Damià Sabater (1), Álex González (1); Rufo (1). Cambios: Pitu (1) por Oier, min. 46. Óscar Fernández (s.c.) por Damià Sabater, min. 82. CD Lealtad: Bussmann (2); Atta (2), Rene Pérez (2), Jordi Pola (2), Gayoso (2); Fall (2), Juan Mera (1), Álex Iriondo (1); Salazar (2), Unai Hernández (1); Dani Sandoval (1) por Juan López, min. 62 (1). Cambios: Saha (2) por Atta, Jorge Sáenz (1) por Juan Mera y Juan López (1) por Dani Sandoval, los tres en el min. 62. Piniella (1) por Salazar, min. 78. Árbitro: Calderiña Pavón (Colegio catalán). Tarjetas amarillas a los locales Santi Figueroa, Oier y Adrián Cruz y a los visitantes Atta, Saha, Unai Hernández, Fall, Jordi Pola y Piniella. Pasarón.

El Lealtad sumó un valioso punto en su visita a Pasarón. Un empate sin goles ante el líder que deja las cosas como estaban, es decir, con los asturianos a tres puntos de la primera posición.

El equipo de Clemente Sánchez tenía claro que debía hacer valer su gran defensa ante los gallegos y en ello se empleó a fondo desde el pitido inicial. Los locales tuvieron siempre la posesión, pero apenas consiguieron generar peligro ante un Lealtad impenetrable que, aún sin balón, fue quien mandó y decidió a qué se jugaba ayer en Pasarón.

El encuentro comenzó con mucha igualdad entre un Lealtad que se hacía fuerte en el centro del campo, presionando y dificultando enormemente la salida de balón de un Pontevedra sin continuidad. Los locales, poco a poco, empezaron a mover mejor el balón hasta encontrar algún hueco en la defensa local. Y así llegaba la primera ocasión de los granates, pasada ya la primera media hora de juego, en una internada que moría al borde del área. Pero lo cierto es que el Pontevedra empezaba a tener más presencia en campo contrario y llegó una buena ocasión de los locales en un centro lateral, de Cruz sobre Rufo, que no llegó. Pudo hacerlo Damià Sabater, pero tampoco conseguía rematar bien de cabeza.

Ya en la segunda mitad la dinámica del encuentro no cambió y el Pontevedra continuó dominando el balón y buscando cada vez con más ahínco la meta contraria, sobre todo buscando la velocidad de Álex González. Rufo pudo adelantar a los locales, pero disparó alto ante la llegada de la defensa asturiana. Álex González puso a prueba a Bussmann poco después y Damià Sabater tampoco acertaba con el marco contrario en un disparo desde la frontal.

Sin embargo, el empuje de los locales duró poco y el Lealtad no tardó en volver a imponer su ley. Reajustó su defensa el equipo asturiano y consiguió lo que pretendía, volver a bajar el ritmo del partido, impedir que el rival corriese. El Lealtad tenía el partido donde quería y se empleó a fondo en que siguiese así, sin que pasase nada reseñable en las áreas. Pese a todo, no se rindió el Pontevedra, que a punto estuvo de marcar en un cabezazo de Cruz que se fue fuera con Bussmann ya batido.

“Mis jugadores han hecho un esfuerzo grandísimo” Clemente Sánchez estaba satisfecho con el punto conseguido por su equipo, aunque quiso dejar claro que “veníamos con toda la intención y todas nuestras ganas de conseguir una victoria que se nos está resistiendo últimamente, pero somos conscientes de dónde veníamos y de la entidad del rival. Creo que hay que valorar el trabajo de mis jugadores, que han hecho un esfuerzo grandísimo para conseguir un punto aquí”. Para ganar, admitió Clemente, “ha faltado tranquilidad en el último pase en algunas contras que hemos tenido. Creo que la falta de ocasiones se debe a que ha habido mucha igualdad en el terreno de juego, ha sido un partido muy disputado, cada balón parecía el último”.

El Cova, sin pegada ante el Salamanca (1-0)

Salamanca: Javi Benítez (1); Anderson (1), Ayala (2), Candelas (2), Leo Sepúlveda (1); Sergio Molina (2), Amaro (2); Fer Llorente (2), Juancho (1), Álex Camacho (2); Chávez (2). Cambios: Ernest (1) por Chávez, min. 62. Kristian (2) por Juancho, min. 62. Uxío (1) por Álex Camacho, min. 74 y Telles (s.c.) por Fer Llorente, min. 81. Covadonga: Aitor Rodríguez (2); Castiello (1), Aitor Elena (1), Del Río (1), Manu Blanco (1); Secades (1), José Luis (1); Artabe (1), Pablo Naredo (2), Edu Font (2); Diego García (1). Cambios: Pablo Tineo (1) por Secades, min. 60. Martón (2) por Del Río, min. 60. Manu Pozo (1) por Edu Font, min. 73. Aitor Ferrero (1) por Castiello, min. 73 y David González (1) por José Luis, min. 73. El gol: 1-0, min. 13: Puma Chávez. Árbitro: Calvo Martínez (Colegio riojano). Tarjetas amarillas a los locales Leo Sepúlveda, Candelas y Kristian; y a los visitantes Del Río y Pablo Tineo. El Helmántico: unos 1.000 espectadores.

El Covadonga no tuvo pegada en El Helmántico y aunque mejoró en defensa no le dio para sacar un resultado positivo. El inicio de la primera parte fue frenético con llegadas a las dos áreas. El Covadonga, como es habitual en él, concedía ocasiones de peligro al rival, pero también generaba las suyas. En este carrusel de llegadas, a los seis minutos Aitor Rodríguez le ganó un mano a mano al Puma Chávez y en la jugada siguiente Edu Font disparó alto cuando ya estaba en el interior del área. A los 10 minutos los de Fermín Álvarez tuvieron una ocasión clarísima, Diego García remató solo en el área, pero disparó al muñeco porque el balón se topó con Javi Benítez, que impidió el primer gol de los visitantes. Y como ocurre tantas veces, del 0-1 se pasó al 1-0 porque en el minuto 13 el Puma Chávez batió a Aitor Rodríguez tras aprovechar un gran pase de Juancho.

El gol dejó noqueado a los de Oviedo, que a los veinte minutos pudieron encajar el segundo gol, pero entre un atareado Aitor y el palo evitaron que el balón traspasara la línea. El Covadonga se sacudió el dominio local con una jugada peligrosa en el minuto 24, un libre indirecto por cesión al portero. Edu Font disparó y el conjunto charro sacó bajo palos. En esta jugada la suerte le fue esquiva al Covadonga.

La segunda parte empezó de forma muy diferente a la primera. Los minutos iniciales estuvieron marcados por continuas interrupciones y faltas que valieron algunas tarjetas amarillas. Esta dinámica de partido no le interesaba a los de Fermín Álvarez, que necesitaban que su juego fluyera para acercarse al área rival y crear ocasiones de peligro. Con todo, la renta del Salamanca era mínima, por lo que los azules estaban metidos en el partido. Pero las llegadas más peligrosas ahora eran de los charros, aunque Edu Font tuvo una gran ocasión, en el minuto 69, en un disparo que se estrelló en el lateral de la red. Los minutos seguían pasando sin que el Covadonga inquietara en exceso los dominios de Javi Benítez. Fermín Álvarez hizo un triple cambio en el minuto 73 con el objetivo de agitar el equipo. No lo logró porque las llegadas eran muy esporádicas, pero en el minuto 80 se le anuló un gol a Javi Martón por fuera de juego tras un saque de esquina.

El tiempo se agotaba y los de Fermín Álvarez cada vez se mostraban más impotentes de crear ocasiones sobre Javi Benítez. El Salamanca tenía el partido donde quería e incluso Ernest tuvo la sentencia en el minuto 88 pero David González despejó el esférico. Ya no hubo tiempo para más y los ovetenses se fueron de vacío.

“Pagamos nuestra falta de acierto en el remate” El entrenador del Covadonga, Fermín Álvarez, se lamentó de la falta de acierto de su equipo: “Fue un partido abierto en el que los dos equipos tuvimos ocasiones para marcar. Si bien es cierto que el Salamanca gozó de oportunidades para haber ampliado la renta, también nosotros tuvimos nuestras opciones para haber nivelado el marcador. El fútbol es cuestión de acierto y ellos pudieron marcar un gol y nosotros no. Son estos detalles los que marcan el destino de un partido”.



Flojo partido del Sporting B, sin reacción en Guijuelo (1-0)

El Sporting B salió muy tocado del campo del Guijuelo, donde jugó uno de sus peores partidos de la temporada y perdió por un gol a cero. Además, también se indignó con el arbitraje, ya que justo antes del gol del triunfo local le fue anulado un tanto por fuera de juego, en una acción muy protestada por los rojiblancos.

Ninguno de los dos equipos se lució, dejando claro por qué se encuentran en la situación en la que están en la tabla. Se mostraron lentos, sin ideas y sin ningún argumento ofensivo. Una ocasión de los locales fue una gota de agua en medio del desierto. Mientras, el Sporting B parecía sentirse muy cómodo esperando y tuvo dos oportunidades al contragolpe, aunque sin tirar a puerta.

Salió algo más entonado el equipo local en la segunda mitad, aunque le duró poco. El filial gijonés supo sacudirse el dominio de su rival y en el minuto 59, en una falta lateral botada por César García, Mateo remató el balón al fondo de las mallas, pero el colegiado anuló el gol a instancias del linier por fuera de juego. Poco después llegó el tanto local, y los asturianos no tuvieron capacidad de reacción.