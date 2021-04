La curiosa historia de un estudiante de magisterio amante del fútbol: Dani, de jugar a presidir el Lloreda con 20 años

“Debo ser uno de los presidentes de clubes de fútbol más jóvenes de España”, asume, un poco ruborizado, Dani, como todo el mundo le conoce en el Lloreda, como la gente de Moreda, su barrio, le saluda. “Para ser candidato a la presidencia los estatutos dicen que necesitas el aval del 10% de los socios. Con todo esto del covid-19, de no haber partidos, se borró mucha gente. Era sencillo. El ser tan pocos también me ha hecho ver que todos están conmigo en la decisión”, detalla el nuevo presidente.

“Aquí, técnicos, directivos y jugadores nos conocemos todos por el nombre. Todos nos sentimos como si esto fuera nuestra segunda casa. Eso es lo más importante, es lo que me animó a meterme”, continúa sobre su nuevo estatus dentro del Lloreda, club con el que tomó contacto por primera vez hace poco más de cuatro años. Su llegada ha sido, curiosamente, para salvar a uno de los modestos del fútbol gijonés de la misma suerte que corrió su anterior equipo, el Puerto Gijón, otro clásico al que el crecimiento de otros clubes con flamantes campos de hierba sintética y la obligada venta de sus terrenos acabó condenando al olvido. Dani no ha querido que eso volviera a pasar con el Lloreda.

“Después de que el Puerto de Gijón desapareciera vine aquí a jugar mis dos últimos años de juvenil. Me gustó el ambiente y quise seguir, pero ya entrenando a chavales. Esta temporada, por ejemplo, estaba como delegado en el alevín y el juvenil”, comenta este “delantero, a veces interior”, reconvertido ahora a hombre de pizarra y despacho. Las horas que le dejan libre sus estudios se las pasa a pie de campo, con la ventaja de que todo le pilla cerca de casa. “Ahora empecé las prácticas de Magisterio en el Colegio Público Xove”, apunta. El Oeste de Gijón es su campo de acción. También el caladero en el que busca impulsar un club que, pese al frenazo de la competición por la pandemia, mantiene activos a siete equipos. “La temporada que viene vamos a tener, al menos, uno más, un prebenjamín”, se apresura a puntualizar. Se le ve con fuerza en discurso e ideas. “Hay varias cosas en marcha”, apostilla.

“Ahora mismo tenemos un equipo de categoría benjamín; dos alevines; dos infantiles; un cadete y un juvenil. Todos compiten en Tercera”, prosigue sobre la estructura deportiva del conjunto gijonés, testigo del crecimiento del barrio de Tremañes e hijo del popular Riestra. “Tener poca experiencia y mis 20 años no es algo que me genere dudas o presión, al contrario. Me siento suficientemente maduro y capacitado para afrontar estos cuatro años en la presidencia”, concluye Dani, el futuro de los modestos.